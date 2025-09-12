Xã Tam Sơn:

Khát vọng bứt phá từ du lịch và chuyển đổi số

Sau sáp nhập, xã Tam Sơn đang khẳng định khát vọng bứt phá khi lựa chọn du lịch làm động lực phát triển và chuyển đổi số làm chìa khóa tạo lợi thế cạnh tranh. Tận dụng lợi thế cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa, Tam Sơn từng bước hình thành các điểm đến hấp dẫn, gắn với dịch vụ thông minh và sản phẩm đặc trưng trên nền tảng số.

Những năm gần đây, Tam Sơn đã tận dụng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa để hình thành các điểm đến có sức hấp dẫn. Tháp Bình Sơn - di tích quốc gia đặc biệt, Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, hồ Bò Lạc, Thác Bay, hang Đề Thám... trở thành những địa chỉ thu hút khách tham quan, nghiên cứu và trải nghiệm.

Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức nằm soi bóng bên hồ Bò Lạc, điểm du lịch sinh thái đầy tiềm năng.

Tại Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, chị Nguyễn Thu Hằng, du khách từ Hà Nội chia sẻ: “Không gian thiền viện yên bình, kiến trúc hài hòa với thiên nhiên. Tôi cảm nhận được sự thanh tịnh, thư thái và mong Tam Sơn tiếp tục đầu tư để nơi đây trở thành điểm du lịch tâm linh hấp dẫn hơn nữa.” Còn tại Thác Bay, anh Phạm Quang Long, du khách từ Quảng Ninh bày tỏ: “Cảnh thác hùng vĩ và nguyên sơ, nước trong xanh, không khí mát lành. Đây thực sự là địa điểm lý tưởng để trải nghiệm, khám phá thiên nhiên.”

Du lịch đã mang lại nguồn thu quan trọng cho địa phương. 7 tháng năm 2025, xã Tam Sơn thu hút hơn 10.000 lượt khách. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, vận tải, mua sắm đặc sản trên địa bàn xã được mở rộng, thu hút hàng trăm lao động địa phương; nhiều hộ còn phát triển mô hình homestay, farmstay gắn với nông nghiệp trải nghiệm. Điều đó cho thấy, khi được định hướng đúng và đầu tư đồng bộ, du lịch trở thành kênh tạo sinh kế, góp phần giảm nghèo bền vững.

Núi Sáng mang trong mình vẻ đẹp “sơn kỳ thủy tú”.

Du lịch còn khẳng định vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Các lễ hội truyền thống, làng nghề, sản phẩm OCOP của Tam Sơn được giới thiệu rộng rãi, tạo bản sắc riêng cho điểm đến. Đồng thời, hạ tầng nông thôn được cải thiện nhờ nguồn lực từ du lịch; hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc ngày càng hoàn thiện.

Tuy vậy, tiềm năng du lịch của Tam Sơn vẫn chưa được khai thác xứng tầm. Hạ tầng dịch vụ còn thiếu đồng bộ; sản phẩm đặc trưng chưa nhiều, chất lượng chưa cao; công tác quảng bá chưa bài bản. Một số điểm đến còn manh mún, thiếu sự kết nối để tạo thành chuỗi. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có cách làm mới, đột phá hơn, nhằm biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh thực sự.

Chính vì thế, gắn phát triển du lịch với chuyển đổi số là định hướng chiến lược. Chuyển đổi số mở ra khả năng quảng bá mạnh mẽ, đưa hình ảnh Tam Sơn đến du khách trong và ngoài nước nhanh chóng, hiệu quả. Các sản phẩm du lịch, OCOP có thể được giới thiệu trên nền tảng số; dịch vụ du lịch thông minh giúp du khách dễ dàng tra cứu thông tin, đặt dịch vụ, trải nghiệm tiện ích số. Qua đó, nâng cao trải nghiệm của du khách, tăng sức cạnh tranh trên bản đồ du lịch vùng và quốc gia.

Trong định hướng phát triển, Tam Sơn xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành xã nông thôn mới nâng cao, hiện đại, với những sản phẩm du lịch tầm cỡ. Đó là việc xây dựng khu du lịch sinh thái - cộng đồng gắn với hồ Bò Lạc, phát triển tuyến du lịch tâm linh - văn hóa Tháp Bình Sơn - Thác Bay - Thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức; hình thành khu nông nghiệp sạch kết hợp trải nghiệm, một sân golf đạt chuẩn để thu hút khách cao cấp. Tất cả đều được vận hành và quảng bá trên nền tảng số.

Trên núi Sáng có cảnh đẹp hùng vĩ, thu hút đông đảo du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, Tam Sơn cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm. Trước hết, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách du lịch, công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu thời kỳ chuyển đổi số. Tiếp đó, huy động nguồn lực xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia xây dựng hạ tầng, phát triển sản phẩm du lịch. Cùng với đó, chú trọng đào tạo kỹ năng số, kỹ năng du lịch cộng đồng cho người dân.

Quan trọng hơn, Tam Sơn cần có chiến lược bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch. Mỗi lễ hội, làng nghề, sản phẩm truyền thống phải trở thành “địa chỉ đỏ” trên bản đồ số; mỗi người dân phải là một “đại sứ văn hóa”. Song song là tăng cường bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường du lịch văn minh, an toàn.

Nhìn lại những năm qua, có thể khẳng định, du lịch đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Tam Sơn. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với tầm nhìn chiến lược gắn với chuyển đổi số, xã có cơ sở để khát vọng bứt phá thành hiện thực.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Sơn Lê Đăng Tâm khẳng định: “Phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số chính là con đường ngắn nhất để Tam Sơn tạo ra đột phá, vừa phát triển kinh tế, vừa nâng cao đời sống Nhân dân, khẳng định bản sắc địa phương trong thời kỳ hội nhập.”

Khát vọng ấy không chỉ là quyết tâm của cấp ủy, chính quyền mà còn là mong muốn chung của người dân. Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và sự chủ động đổi mới, Tam Sơn chắc chắn sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về phát triển du lịch gắn với chuyển đổi số, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Quốc Minh