Khát vọng cống hiến - sức mạnh thi đua yêu nước trên Đất Tổ

Tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030, nhiều tham luận tâm huyết và sâu sắc đã được trình bày, phản ánh sinh động tinh thần đổi mới, sáng tạo cùng khát vọng cống hiến của các tập thể, cá nhân. Mỗi tham luận là một dấu ấn nổi bật trong phong trào thi đua sôi nổi, hun đúc nên sức mạnh để Đất Tổ vững bước trên hành trình phát triển trong kỷ nguyên mới. Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng trích đăng các tham luận.

Thi đua “Dạy tốt – Học tốt” đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc Nguyễn Đình Hùng tham luận tại Đại hội.

Trong suốt 28 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc luôn coi phong trào “Dạy tốt - Học tốt” là mạch nguồn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế giáo dục Phú Thọ trên bản đồ tri thức quốc gia và quốc tế.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực của thầy và trò, nhà trường đã đạt 1.718 giải học sinh giỏi quốc gia, 33 huy chương quốc tế và khu vực, 100% học sinh trúng tuyển đại học, nhiều em giành được học bổng du học, đỗ các lớp tài năng của những trường đại học danh tiếng. Năm học 2024-2025, trường có học sinh đoạt HCV Olympic Hóa học quốc tế, 87/97 em đoạt giải quốc gia, 2 dự án đoạt giải khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, đội Robotics đạt Á quân toàn quốc; 8 môn học có điểm trung bình tốt nghiệp xếp thứ nhất toàn tỉnh...

Bước vào giai đoạn mới, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhà trường xác định bốn nhóm giải pháp trọng tâm mang tính nền tảng và lâu dài. Trước hết là xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, sáng tạo, coi người thầy là trung tâm của mọi đổi mới; đồng hành và phát huy năng lực cá nhân của học sinh, giúp các em phát triển toàn diện; mở rộng hợp tác và hội nhập, kết nối với các cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để tiếp cận tri thức tiên tiến. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường học tập thông minh, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy và đánh giá.

Với tinh thần “Bản lĩnh - Khát vọng - Cống hiến”, thầy và trò Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc quyết tâm giữ vững ngọn cờ đầu của giáo dục mũi nhọn tỉnh nhà, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 71-NQ/TW, xứng đáng với truyền thống hiếu học của Đất Tổ Hùng Vương.

Nâng cao hiệu quả điều trị, nuôi dưỡng, chăm sóc và theo dõi trẻ nhẹ cân, non tháng

Bác sĩ Nguyễn Đức Hậu - Trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh tham luận tại Đại hội.

Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đảm nhiệm điều trị, chăm sóc và hồi sức tích cực cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là nhóm trẻ nhẹ cân, non tháng - đối tượng có tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao nhất. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi nhóm trẻ này có ý nghĩa quyết định trong việc giảm tử vong sơ sinh, hạn chế di chứng và nâng cao chất lượng sống.

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh non trên thế giới và Việt Nam ngày càng gia tăng, khoa Sơ sinh đã triển khai nhiều giải pháp chuyên môn đồng bộ: nâng cao kỹ năng hồi sức tại phòng sinh, tối ưu chiến lược hô hấp, nuôi dưỡng sớm bằng sữa mẹ, kiểm soát nhiễm khuẩn, áp dụng phương pháp chăm sóc Kangaroo, sàng lọc định kỳ và chuẩn hóa quy trình điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế và WHO.

Nhờ đó, công tác chăm sóc trẻ sinh non tại khoa đạt nhiều kết quả nổi bật: tỷ lệ sống của trẻ cực non, cực nhẹ cân tăng rõ rệt; nhiều trường hợp sinh non chỉ 24 - 25 tuần, nặng 550 - 600gram được cứu sống và phát triển khỏe mạnh... Khoa cũng đẩy mạnh đào tạo, hội chẩn trực tuyến, phối hợp liên khoa và hướng dẫn cha mẹ chăm sóc trẻ sau xuất viện, góp phần cải thiện lâu dài sức khỏe và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả điều trị và chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng, trong thời gian tới, cần tiếp tục tăng cường đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ y tế về hồi sức, chăm sóc và nuôi dưỡng sơ sinh; phát triển các đơn vị chăm sóc sơ sinh chuyên biệt với nhân lực và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng ngừa sinh non và chăm sóc trẻ sau sinh...

Với tinh thần trách nhiệm và y đức, đội ngũ cán bộ y tế Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, góp phần bảo vệ quyền sống còn và phát triển của trẻ em - những mầm non tương lai của đất nước.

Nghệ nhân - cầu nối gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hoá Mường Phú Thọ

Nghệ nhân Nhân dân Bùi Văn Minh tham luận tại Đại hội.

Phú Thọ - vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa đặc sắc, trong đó văn hóa Mường là một thành tố quan trọng với các giá trị tiêu biểu như Sử thi “Đẻ đất, Đẻ nước”, Mo Mường, Chiêng Mường, hát rang, hát ví, nghề dệt thổ cẩm và các lễ hội dân gian. Trong không gian văn hoá phong phú ấy, nghệ nhân được ví như những “báu vật nhân văn sống”, là cầu nối giữa truyền thống và hiện tại, trực tiếp truyền dạy Mo Mường, chiêng, nghề thủ công, tham gia tổ chức lễ hội, giúp thế hệ trẻ tiếp cận, thực hành và tự hào với bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Trong đời sống hiện nay, đội ngũ nghệ nhân không chỉ góp phần gìn giữ di sản mà còn là lực lượng nòng cốt xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tuyên truyền, vận động người dân gìn giữ phong tục tốt đẹp, bài trừ hủ tục, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nội lực cho sự phát triển bền vững.

Để các nghệ nhân tiếp tục phát huy vai trò trong bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, cần có chính sách quan tâm, tôn vinh và đãi ngộ phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác truyền dạy, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Xây dựng không gian thực hành, giao lưu và trưng bày các giá trị văn hóa truyền thống. Hỗ trợ duy trì, phát triển nghề thủ công cùng đầu ra cho sản phẩm; đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cho nghệ nhân trong và ngoài tỉnh.

Với tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc, đội ngũ nghệ nhân dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục nỗ lực gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập.

Nhóm PV