Khóa học thanh toán quốc tế ở đâu tốt?

Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy tìm hiểu, nhận xét và đánh giá khóa học của các Trung tâm dựa trên 7 tiêu chí được nêu ra trong bài viết này trước khi ra quyết định tham gia khóa học nhé!

Tại sao phải học thanh toán quốc tế?

Kim ngạch xuất nhập khẩu hiện nay của Việt Nam sắp cán mốc 1.000 tỷ USD. Trong đó, doanh số thanh toán quốc tế qua ngân hàng thương mại Việt Nam đã đạt 600 tỷ USD.

Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu 15%/năm, gấp 2 lần GDP Việt Nam.

Điều này cho thấy, triển vọng nghề nghiệp về thanh toán quốc tế rất tốt và tiếp tục phát triển trong tương lai.

Vì lý do đó mà nhu cầu tìm học thanh toán quốc tế cũng tăng cao.

Nếu để ý bạn sẽ thấy có nhiều tài liệu và kiến thức phục vụ việc học thanh toán quốc tế trên Internet. Nếu bạn là người có khả năng tự học thì bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm tài liệu phù hợp để tự trang bị kiến thức cho mình.

Tuy nhiên, nếu bạn không có nhiều thời gian và muốn học một cách bài bản, có hệ thống thì bạn nên tìm kiếm một khóa học thanh toán quốc tế tại một Trung tâm uy tín để theo học.

Khóa học thanh toán quốc tế ở đâu tốt?

Hiện nay, có nhiều Trung tâm tổ chức khóa học nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Mỗi trung tâm có ưu điểm và lợi thế riêng. Học viên cần tìm hiểu kỹ về từng trung tâm trước khi đưa ra quyết định theo học.

Để đánh giá chất lượng của từng trung tâm, bạn cần so sánh 7 tiêu chí sau:

1. Nội dung khóa học

Nội dung khóa học phải bao quát tất cả các phương thức thanh toán quốc tế; quy tắc điều chỉnh; kinh nghiệm thực tiễn.

2. Tài liệu khóa học

Tài liệu của khóa học phải được công khai trên website, bao gồm: giáo trình, slide bài giảng, bộ chứng từ mẫu; bộ chứng từ thực tế; quy tắc thực hành (Tiếng Anh & Tiếng Việt).

3. Giảng viên phụ trách

Giảng viên phụ trách phải là người có kinh nghiệm chuyên môn; kinh nghiệm giảng dạy và làm việc tại các ngân hàng thương mại có liên quan đến thanh toán quốc tế.

4. Mức học phí

Mức học phí phải phù hợp với khả năng tài chính của học viên. Có chính sách ưu đãi miễn giảm để khuyến khích học viên tham gia.

5. Hình thức học

Hình thức học bao gồm: học trên lớp (offline); học online tương tác trực tiếp với giảng viên; học online qua bài giảng ghi hình sẵn.

6. Hỗ trợ sau khóa học

Học viên được tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong công việc cũng như trong suốt quá trình học 24/7 trực tiếp với giảng viên qua Zalo hoặc điện thoại.

7. Đối tượng tham gia khóa học

Khóa học được thiết kế chủ yếu dành cho đối tượng nào? (1) Nhân viên ngân hàng; (2) nhân viên xuất nhập khẩu; (3) giảng viên các trường đại học...

Sau khi xem xét, đánh giá 7 tiêu chí trên, bạn có thể cân nhắc để tham gia khóa học tại Trung tâm phù hợp với tiêu chí đánh giá của mình.

Khóa học thanh toán quốc tế của Saigon Academy

Dựa trên các tiêu chí đánh giá ở trên, chúng tôi đề xuất đến bạn khóa học thanh toán quốc tế của Trung tâm Saigon Academy https://chungchihaiquan.com/khoa-hoc-thanh-toan-quoc-te/

Về nội dung khóa học

Nội dung khóa học thanh toán quốc tế của Saigon Academy được thiết kế logic, đầy đủ và khoa học, bao gồm: (1) Kiến thức về nghiệp vụ thanh toán; (2) Điện SWIFT; (3) Bộ chứng từ thực tế, (4) Tình huống thực tế liên quan; (5) Quy tắc điều chỉnh.

Mỗi phương thức thanh toán, bạn sẽ được học lần lượt từng nội dung (1), (2), (3), (4), (5) ở trên.

Tài liệu khóa học

Saigon Academy là Trung tâm duy nhất công khai toàn bộ tài liệu của khóa học lên website. Học viên có thể download bản xem thử để đánh giá số lượng, chất lượng tài liệu, 10 bộ chứng từ thực tế, quy tắc điều chỉnh của ICC gồm URC 522, UCP 600, ISBP 745.

Giảng viên phụ trách

Giảng viên phụ trách khóa học thanh toán là người có kinh nghiệm giảng dạy 20 năm, trong đó có 10 năm công tác tại Ngân hàng Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) & 10 năm giảng dạy về xuất nhập khẩu – hải quan.

Mức học phí

Chính sách học phí của Saigon Academy là muốn lan tỏa tri thức đến tất cả mọi người nên học phí có thể nói là thấp nhất so với các Trung tâm khác. Theo đó, mức học phí dao động từ 2 – 3 triệu đồng. Bạn có thể làm phép so sánh giữa học phí của các Trung tâm để rút ra nhận xét này.

Hỗ trợ sau khóa học

Tham gia khóa học thanh toán quốc tế tại Trung tâm Saigon Academy, học viên được tư vấn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong công việc cũng như trong suốt quá trình học 24/7.

Saigon Academy có xây dựng một khóa học miễn phí phiên bản giới hạn gồm 23 video YouTube để học viên có thể học thử trước khi quyết định tham gia. Bạn click vào đây để học thử nhé! https://www.youtube.com/watch?v=Jctpl4B10v0&list=PLdIYMvq70bfAwmBdYI8c-ItMNQwAN5Rlw

Thông tin liên hệ:

Trần Quang Vũ

Mobile, zalo: 0913106015

Email: tranquangvu80@gmail.com