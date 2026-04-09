Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên

Sáng 9/4, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Dịch vụ quốc tế Vĩnh Phúc (VISIZ) và Công ty Cổ phần SHINEC tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Phúc Yên. Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại lễ khởi công dự án.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Phúc Yên có ý nghĩa chiến lược, nằm trong quy hoạch phát triển các KCN của tỉnh. Dự án được triển khai tại phường Phúc Yên, với quy mô khoảng 111,3 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, do liên danh Công ty Cổ phần SHINEC và Công ty Cổ phần VISIZ làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu dự lễ khởi công dự án.

Sở hữu vị trí thuận lợi, KCN Phúc Yên có khả năng kết nối linh hoạt với các trục giao thông huyết mạch và hành lang kinh tế quan trọng như Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; đồng thời gần các cảng nội địa, sân bay và mạng lưới vận tải của vùng Thủ đô. Đây là lợi thế lớn trong thu hút đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Dự án định hướng thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, phát triển theo mô hình KCN sinh thái, hiện đại, thân thiện với môi trường, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng bền vững của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư dự án.

Hạ tầng kỹ thuật trong KCN được đầu tư đồng bộ, gồm hệ thống giao thông nội khu thông thoáng; hệ thống cấp điện ổn định, công suất cao; hệ thống cấp, thoát nước hiện đại; trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường; cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh và chiếu sáng đô thị. Những yếu tố này tạo nền tảng thuận lợi để các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai hoạt động sản xuất ngay sau khi được bàn giao mặt bằng.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 (quý I/2024 - quý I/2026), liên danh nhà đầu tư tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng; giai đoạn 2 (quý II/2026 - quý I/2027) triển khai thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, sẵn sàng tiếp nhận các nhà đầu tư thứ cấp.

Khi hoàn thành, KCN Phúc Yên được kỳ vọng thu hút nguồn vốn lớn, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương.

Sự kiện khởi công dự án là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu nhấn nút khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, sự kiện không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một dự án hạ tầng KCN quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Phú Thọ trong thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp bền vững, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Duy Đông gửi lời cảm ơn tới các bộ, ngành, nhà đầu tư, đối tác và Nhân dân đã đồng hành trong suốt quá trình chuẩn bị, triển khai dự án. Đồng thời, khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào KCN như giao thông, điện, nước, viễn thông; đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghệ cao; bảo đảm các KCN vận hành gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nhà ở cho công nhân.

Để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung nguồn lực, triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và môi trường. Các sở, ngành, địa phương liên quan cần tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện. Đồng chí cũng mong muốn Nhân dân trong vùng dự án tiếp tục đồng thuận, ủng hộ, góp phần để dự án sớm phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho cộng đồng và sự phát triển của địa phương.

Thuý Hường