Khởi công nhà tình thương tặng gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sáng 15/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức khởi công xây nhà tình thương tặng gia đình em Bạch Văn Trường, sinh năm 2017 và Bạch Văn Nghĩa, sinh năm 2018, ở thôn 6, xã Vĩnh Hưng.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, xã Vĩnh Hưng và gia đình động thổ nhà tình thương tặng gia đình em Bạch Văn Trường và Bạch Văn Nghĩa.
Gia đình em Bạch Văn Trường và Bạch Văn Nghĩa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo nhiều năm; bà nội già yếu 76 tuổi; bố bị mù, sức khỏe yếu; mẹ làm ruộng, không được nhanh nhẹn; bản thân em Trường có khuyết tật nhẹ về trí tuệ.
Ngôi nhà tình thương xây tặng gia đình em Bạch Văn Trường và Bạch Văn Nghĩa có giá trị 140 triệu đồng do Ngân hàng Shinhan Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng; Cộng Đồng Biến Ước Mơ Thành Hiện Thực, Quỹ 3G4T-5K, Cộng đồng Trí Tuệ Ưu Việt hỗ trợ 40 triệu đồng.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, xã Vĩnh Hưng và nhà tài trợ trao quà tượng trưng tặng gia đình em Bạch Văn Trường và Bạch Văn Nghĩa.
Qua nhiều năm triển khai, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh phát động đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có được mái ấm, từng bước ổn định cuộc sống.
Trần Tỉnh
