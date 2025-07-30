Khơi dậy sức mạnh đoàn kết, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Vân Sơn trở thành khu du lịch cấp tỉnh năm 2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Vân Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến - TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo Ủy Ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu thành tựu KT-XH của xã Vân Sơn.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Vân Sơn, Ngổ Luông, Quyết Chiến (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ), xã Vân Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt Nghị quyết đề ra, như: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,53%, hộ cận nghèo còn 24,53%; lao động qua đào tạo đạt 41,5%; 98,7% dân số tham gia BHYT; kết nạp mới 94 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, KT-XH phát triển khá, đời sống Nhân dân từng bước nâng lên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó: tăng thu ngân sách hàng năm đạt trên 10%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 52%; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 2%/năm; tỷ lệ hồ sơ TTHC xử lý trực tuyến đạt 80%; đến năm 2030, toàn xã có 10 doanh nghiệp, 5 cơ sở sản xuất cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp; xây dựng 2 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có 5 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên...

Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp đặc sản gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số và du lịch.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Vân Sơn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương biểu dương những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vân Sơn đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, xã cần tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tập trung vào các nhiệm vụ đột phá như phát triển hạ tầng đồng bộ, đẩy mạnh nông nghiệp đặc sản gắn với du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng xã thành điểm đến hấp dẫn của tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Sơn nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 10 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Duy Tư được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn khoá I.

Mạnh Hùng