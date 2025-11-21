Không chỉ dành riêng cho người lớn, trẻ nhỏ dùng sữa hạt cũng lợi đủ đường

Nguồn dinh dưỡng từ thực vật

Trong sữa hạt chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như: chất béo tốt (Omega-3), protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất... Mỗi chất đều góp phần không nhỏ trong sự phát triển của trẻ nhỏ.

Omega-3 giúp phát triển não bộ cho trẻ nhỏ

Các loại hạt óc chó, dẻ cười, macca,... cung cấp nhiều axit α-linolenic (ALA), một dạng omega-3 từ thực vật. ALA không chỉ giúp hình thành màng tế bào thần kinh mà còn hỗ trợ dẫn truyền xung thần kinh, từ đó góp phần cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Nghiên cứu thực hiện năm 2023 tại Tây Ban Nha chỉ ra rằng chế độ ăn bổ sung thêm Omega-3 thực vật (ALA) giúp nâng cao lượng omega-3 trong mô não và có khả năng cải thiện chức năng nhận thức ở trẻ và thanh thiếu niên.

Các loại hạt chứa nhiều omega-3 thực vật tốt cho trẻ (Ảnh minh hoạ)

Protein và chất xơ thực vật

Trong các loại hạt như yến mạch, đậu nành có chứa lượng lớn protein thực vật giúp xây dựng cơ và mô cho trẻ phát triển. Đi cùng đó là lượng lớn chất xơ giúp ích không nhỏ cho quá trình tiêu hoá.

Các chất xơ là thức ăn cho lợi khuẩn đường ruột, giúp duy trì cân bằng hệ vi sinh. Từ đó, giúp quá trình tiêu hoá trơn tru, tăng hấp thu các chất dinh dưỡng, tăng cường đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

Vitamin & khoáng chất

Trong hạt chứa khá nhiều các vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể:

• Kali, canxi, magie và kẽm: giúp hệ xương chắc khỏe, cơ bắp hoạt động tốt và hệ miễn dịch được củng cố.

• Vitamin E: chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và tăng cường miễn dịch.

...

Các loại hạt giúp bổ sung lượng vitamin và khoáng chất cho trẻ nhỏ. Từ đó giúp trẻ xây dựng nền tảng thể chất vững chắc từ sâu bên trong.

Những lợi ích thiết thực mà sữa hạt mang lại

Bổ sung nhiều dưỡng chất cho sức khoẻ, sữa hạt mang tới cho trẻ nhỏ nhiều lợi ích thiết thực

Phát triển trí não, tư duy và ghi nhớ tốt hơn

Omega-3 thực vật (ALA) đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn từ 6 - 11 tuổi ở trẻ nhỏ, giúp bé học hỏi và tiếp thu nhanh. Đây cũng là giai đoạn “vàng” của não bộ. Chính vì vậy, cha mẹ không nên bỏ lỡ.

Tiêu hoá khoẻ mạnh, miễn dịch vững vàng

Sự góp mặt của chất xơ thực vật và protein từ sữa hạt giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn:

- Cải thiện nhu động ruột

- Nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, cân bằng hệ vi sinh đường ruột

- Giảm nguy cơ táo bón

- Tăng cường hấp thu ở trẻ

Duy trì một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh chính là góp phần tăng cường đề kháng cho trẻ từ sâu bên trong. Qua đó, giúp con chống lại nhiều tác nhân nguy hiểm và học hỏi thêm nhiều điều hữu ích

Cân bằng năng lượng

Nguồn đạm thực vật và chất xơ từ sữa hạt giúp trẻ cảm giác no lâu. Từ đó, hạn chế những đồ ăn vặt nhiều đường và chất béo. Điều này hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý và cung cấp năng lượng ổn định cho trẻ vận động và học tập.

Lựa chọn thay thế cho trẻ dị ứng sữa bò

Với những trẻ bị dị ứng với sữa bò, không tiêu hoá được lactose trong sữa thì sữa hạt là lựa chọn thay thế kịp thời và phù hợp.

Sử dụng sữa hạt sẽ giúp trẻ tránh được các phản ứng dị ứng với sữa mà vẫn đảm bảo được nguồn dinh dưỡng đầy đủ trong giai đoạn phát triển sau này.

Sử dụng sữa hạt ở trẻ như thế nào là hợp lý?

Sữa hạt phù hợp cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, khi hệ tiêu hóa đã phát triển đủ để hấp thu chất béo thực vật và protein từ các loại hạt. Ba mẹ nên bắt đầu với sữa hạt nguyên chất, không đường để trẻ làm quen hương vị tự nhiên và tránh thói quen tiêu thụ đồ ngọt sớm.

• Liều lượng: Trẻ có thể uống 1–2 ly sữa hạt mỗi ngày, tùy theo độ tuổi và nhu cầu năng lượng.

• Thời điểm: Thời điểm tốt nhất là vào bữa sáng (giúp bổ sung năng lượng và dinh dưỡng cho ngày mới) hoặc bữa phụ buổi chiều, giúp duy trì cảm giác no, tránh ăn vặt không lành mạnh.

Ngoài ra, khi sử dụng sữa hạt, các bậc phụ huynh nên thay đổi và kết hợp nhiều loại hạt để tận dụng tối đa các dưỡng chất:

• Óc chó: Giàu omega-3 ALA – tốt cho não bộ và trí nhớ.

• Hạnh nhân: Cung cấp vitamin E và magie – hỗ trợ miễn dịch, tốt cho da và hệ thần kinh.

• Yến mạch: Cung cấp năng lượng bền vững, hỗ trợ tiêu hóa.

• Đậu nành: Nguồn protein thực vật hoàn chỉnh giúp phát triển cơ và mô.

Bên cạnh đó, cũng có thể pha sữa hạt cùng trái cây xay, ngũ cốc hoặc yến mạch để tăng hương vị, giúp trẻ thích thú hơn mà vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Những năm trở lại đây, xu hướng dinh dưỡng hiện đại đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng “nuôi con bằng thực phẩm tự nhiên, lành mạnh và có nguồn gốc thực vật”. Trong đó, ưu tiên các sản phẩm ít chế biến, giàu dưỡng chất gốc tự nhiên, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh từ bên trong.

Trải qua hơn 28 năm nghiên cứu và phát triển, Vinasoy là đơn vị tiên phong trong dinh dưỡng thực vật tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã và đang tiếp tục sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng các sản phẩm từ hạt tự nhiên.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)