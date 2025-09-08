Không có hiện tượng “nhân bản” hóa đơn tiền điện tại xã Hùng Việt

Sau khi tiếp nhận thông tin về hai hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 của hai hộ gia đình tại khu Đồng Phai, xã Hùng Việt giống hệt nhau gây nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành kiểm tra xác minh thông tin.

Công an xã Hùng Việt phối hợp với ngành điện kiểm tra công tơ điện của hai hộ gia đình

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ, đồng chí Hoàng Thanh Bình, Đội tưởng Đội quản lý điện lực khu vực Cẩm Khê, Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: Đội Quản lý Điện lực khu vực Cẩm Khê đã phối hợp với UBND xã Hùng Việt và Công an xã Hùng Việt tiến hành xác minh thông tin liên quan đến việc hai hóa đơn tiền điện giống hệt nhau được lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều ý kiến trái chiều.

Quá trình kiểm tra, xác minh cho thấy, hai hộ gia đình là ông Nguyễn Đình Mạnh và ông Nguyễn Đức Đoan trong tháng 8/2025 cùng có mức tiêu thụ điện là 230 kWh, dẫn đến số tiền thanh toán trùng nhau là 572.011 đồng. Tuy nhiên, chỉ số đầu, cuối của công tơ và số seri hoàn toàn khác biệt.

Qua đó, khẳng định không có chuyện sao chép hay “nhân bản” hóa đơn như một số thông tin lan truyền. Trong quá trình kiểm tra, xác minh thông tin cho thấy lịch sử sử dụng điện trong 2 năm gần đây của cả hai hộ đều cho thấy sản lượng tiêu thụ ổn định, phù hợp với thực tế sinh hoạt, không có dấu hiệu bất thường.

Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi hai hộ có điều kiện sử dụng điện tương tự. Ngành điện đã trực tiếp giải thích rõ ràng, khách hàng đều đồng thuận. Đồng thời, Công an xã Hùng Việt cũng đã phối hợp cùng ngành Điện kiểm tra, cung cấp thông tin chính xác để người dân hiểu rõ, tránh hoang mang dư luận.

Hiện Công ty Điện lực Phú Thọ đang triển khai rộng rãi hệ thống công tơ điện tử với khả năng thu thập dữ liệu từ xa, ghi nhận chỉ số tự động theo ngày, giờ cố định Trên địa bàn xã Hùng Việt, việc lắp đặt công tơ điện tử đối với 100% các khách hàng đã được hoàn thành vào năm 2023.

Khách hàng dùng điện có thể tra cứu số tiền điện hằng tháng, thậm chí hằng ngày qua website hoặc app chăm sóc khách hàng của ngành điện. Khách hàng khi có thắc mắc có thể liên hệ Tổng đài CSKH 1900 6769 hoặc trực tiếp tại điện lực địa phương để được kiểm tra, giải đáp kịp thời.

Thu Hà