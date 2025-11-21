Kiểm Định An Toàn Thiết Bị: Tuân Thủ Đúng – Đủ – Đúng Hạn Theo Quy Định Pháp Luật

Trong môi trường sản xuất, xây dựng và vận hành máy móc có nguy cơ cao, kiểm định an toàn thiết bị không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc, mà còn là giải pháp bảo vệ con người, tài sản, hệ thống vận hành và uy tín doanh nghiệp . Thực hiện kiểm định đúng – đủ – đúng hạn giúp doanh nghiệp giảm tai nạn lao động, tránh gián đoạn sản xuất và hạn chế nguy cơ bị xử phạt.

Kiểm định an toàn thiết bị là gì?

Kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, phân tích của đơn vị kiểm định theo quy trình kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật. Kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị máy móc là yêu cầu bắt buộc đối với mọi tổ chức doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Chuyên viên kiểm định của Vinacontrol CE tại hiện trường

Danh mục thiết bị phải kiểm định an toàn

Vinacontrol CE hỗ trợ kiểm định thiết bị, máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động dưới đây:

Kiểm định an toàn thiết bị nâng

Kiểm định thang máy, thang cuốn, băng tải;

Kiểm định cầu trục, cần trục;

Kiểm định thiết bị nâng, xe nâng hàng, xe nâng người;

Kiểm định pa lăng;

Kiểm định kích thủy lực;

Kiểm định vận thăng;

Kiểm định tời điện, tời tay, tời thủ công trọng lượng trên 1000kg;

Kiểm định hệ thống cáp treo;

Kiểm định cầu trượt, công trình vui chơi công cộng

Kiểm định thiết bị áp lực

Kiểm định nồi hơi, lò hơi, nồi đun nước nóng;

Kiểm định nồi gia nhiệt dầu;

Kiểm định bình chịu áp, chai chịu áp;

Kiểm định bồn chưa khí hóa lỏng(LPG);

Kiểm định bồn chứa hóa chất, nguyên liệu hóa học;

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn khí: LPG, hệ thống lạnh, hệ thống y tế;

Kiểm định hệ thống đường ống dẫn nước nóng, hơi nóng;

Kiểm định hệ thống lạnh các loại.

Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị đo lường

Kiểm định nhiệt áp kế;

Kiểm định nhiệt ẩm kế;

Kiểm định hệ thống chống sét, đo điện trở chống sét;

Kiểm định van an toàn;

Kiểm định đồng hồ đo khí dân dụng.

Kiểm định an toàn kỹ thuật thiết bị điện

Máy biến áp;

Chống sét van;

Máy cắt;

Cáp điện;

Cầu dao cách lý, cầu dao cách điện;

Sào cách điện;

Ủng cách điện;

Găng tay cách điện;

Thảm cách điện.

Lợi ích doanh nghiệp nhận được khi kiểm định định kỳ

Việc kiểm định an toàn thiết bị đúng quy định mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ ở góc độ an toàn mà còn về chi phí, vận hành, pháp lý và uy tín :

Giảm thiểu tai nạn lao động & rủi ro cháy nổ : Phát hiện sớm hư hỏng, ăn mòn, rò rỉ, lỗi kỹ thuật trước khi gây sự cố nghiêm trọng;

Hạn chế gián đoạn sản xuất & tổn thất kinh tế : Thiết bị được kiểm soát rủi ro giúp dây chuyền hoạt động ổn định, tránh tổn thất không mong muốn;

Tránh phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, truy cứu trách nhiệm : Tuân thủ Luật An toàn – Vệ sinh lao động, Luật PCCC và quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành;

Tối ưu tuổi thọ thiết bị – giảm chi phí bảo trì, sửa chữa lớn : Dữ liệu kiểm định giúp lập kế hoạch bảo dưỡng chủ động, giúp giảm chi phí sửa chữa lớn.

Khách hàng đã thực hiện kiểm định an toàn tại Vinacontrol CE

Với năng lực pháp lý đầy đủ theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, cùng đội ngũ kiểm định viên được đào tạo chuyên sâu và hệ thống thiết bị kiểm định đạt chuẩn quốc tế, Vinacontrol CE đã trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp, khu công nghiệp, nhà máy, tập đoàn trong và ngoài nước .

Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu đã và đang được Vinacontrol CE đồng hành:

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Vinacontrol CE thực hiện kiểm định thang máy tại toà nhà

Công ty TNHH Clark Material Handling Việt Nam

Vinacontrol CE thực hiện kiểm định thiết bị xe nâng tại nhà máy sản xuất

Công ty TNHH Vina Solar Technology

Vinacontrol CE thực hiện kiểm định an toàn máy móc tại nhà máy sản xuất

