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Kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, dịch vụ làm đẹp và thiết bị y tế ngoài công lập

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND của UBND phường Nông Trang về việc kiểm tra và thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ y tế, kinh doanh dược, mỹ phẩm, cơ sở dịch vụ làm đẹp và thiết bị y tế ngoài công lập trên địa bàn phường, Đoàn kiểm tra liên ngành phường Nông Trang đã tổ chức kiểm tra các cơ sở theo kế hoạch.

Trong đợt này, đoàn cũng tăng cường kiểm tra các điều kiện hoạt động, giấy phép hành nghề, chứng chỉ chuyên môn, nguồn gốc sản phẩm, việc niêm yết giá, thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành. Qua kiểm tra cho thấy, trên địa bàn phường, đa số các cơ sở đã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm các điều kiện hoạt động theo quy định.

Kiểm tra các cơ sở khám, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, dịch vụ làm đẹp và thiết bị y tế ngoài công lập

Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã trực tiếp hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở khẩn trương khắc phục, hoàn thiện hồ sơ, sổ sách và thực hiện đầy đủ các quy định.

Theo đồng chí Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường Nông Trang, thông qua đợt kiểm tra nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực y tế ngoài công lập trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của Nhân dân, xây dựng môi trường kinh doanh y tế an toàn, lành mạnh và đúng quy định của pháp luật.

Minh Tự


Minh Tự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng phường Nông Trang UBND Quy định cơ sở Làm đẹp Mỹ phẩm Khám chữa bệnh Đoàn kiểm tra liên ngành thiết bị y tế Môi trường kinh doanh
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