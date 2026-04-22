Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội chợ Hùng Vương năm 2026

Ngày 22/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026 đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ Hùng Vương năm 2026. Cùng đi có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tham gia Hội chợ Hùng Vương năm 2026 có 300 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh; khu ẩm thực các vùng, miền. Hội chợ nhằm phục vụ du khách, đồng bào và Nhân dân về dự Giỗ Tổ vào tham quan, mua sắm, góp phần thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao đổi với người bán hàng về nguồn gốc, xuất sứ sản phẩm.

Đây cũng là dịp để tỉnh Phú Thọ quảng bá tới các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và cả nước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, cũng như tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu: Công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ phải chu đáo. Sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại Hội chợ phải là những sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản vùng miền, nông sản thực phẩm và sản phẩm làng nghề tiêu biểu.

Các hoạt động trong khuôn khổ của Hội chợ phải được tổ chức nghiêm túc, tiết kiệm, đúng mục đích và theo quy định của pháp luật. Hình thức tổ chức trang trí tổng thể, sân khấu, gian hàng, khu trưng bày sản phẩm... phải đảm bảo tính mỹ thuật, trang trọng, thiết thực và hiệu quả. Đồng thời đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn về tài sản cho du khách, đồng bào tham quan, mua sắm.

Hội chợ Hùng Vương năm 2026 chính thức khai mạc vào 19h30 tối 22/4 và kéo dài đến hết ngày 28/4/2026 (Tức từ ngày mùng 6/3 đến 12/3 năm Bính Ngọ).

Lê Hoàng