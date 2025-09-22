Kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và khảo sát vị trí quy hoạch nhà ở xã hội

Chiều 22/9, đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và khảo sát một số vị trí quy hoạch nhà ở xã hội tại đô thị Việt Trì (thành phố Việt Trì cũ). Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 - Minh Phương.

Trong chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công dự án Đông Nam Oasis City (phường Thanh Miếu) và khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 - Minh Phương (phường Nông Trang).

Khu nhà ở xã hội cao tầng NO3 - Minh Phương do Công ty cổ phần Cát Lợi Holding làm chủ đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư trên 580 tỷ đồng, quy mô 1 tòa nhà chung cư 15 tầng với khoảng gần 400 căn hộ, sẽ khởi công vào 23/9.

Dự án Đông Nam Oasis City do Liên danh Công ty TNHH Tự Lập - Công ty cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô làm chủ đầu tư. Đây là dự án nhà ở kết hợp kinh doanh, với các công trình hỗn hợp, có quy mô trên 60ha, dự kiến khởi công vào 25/9.

Cho ý kiến chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị khởi công 2 dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Vì vậy, chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan cần chuẩn bị chu đáo các điều kiện để lễ khởi công công trình diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng; đồng thời tạo không khí phấn khởi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí quy hoạch Khu nhà ở xã hội tại phường Vân Phú.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn khảo sát 7 vị trí quy hoạch nhà ở xã hội tại các phường Nông Trang, Vân Phú, Thanh Miếu. Qua rà soát, cơ bản các vị trí quy hoạch dự án phù hợp với quy hoạch chung, tuy nhiên chưa đảm bảo cấp độ quy hoạch đã được phê duyệt. Trong đó, có 4 vị trí chưa phù hợp với quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; 2 vị trí chưa có quy hoạch phân khu được phê duyệt; 1 vị trí đã phù hợp quy hoạch phân khu được phê duyệt nhưng chưa phù hợp quy hoạch chi tiết theo định hướng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí quy hoạch Khu nhà ở xã hội Tiên Cát (phường Thanh Miếu).

Sau khi khảo sát thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, việc xây dựng các dự án nhà ở xã hội là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, bài bản, đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội của người dân.

Đối với các vị trí quy hoạch trước đó đã có dự án đầu tư nhưng chưa hiệu quả, chậm tiến độ kéo dài, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, địa phương đôn đốc, hoàn thiện thủ tục thu hồi theo quy định. Trên cơ sở đó quy hoạch, đảm bảo mặt bằng sạch, thu hút các nhà đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai dự án nhà ở xã hội hiệu quả, tránh để lãng phí tài nguyên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa vị trí quy hoạch Khu nhà ở xã hội Thanh Miếu.

Đối với các dự án chưa phù hợp quy hoạch, cần nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết có liên quan để đảm bảo đồng bộ các cấp độ quy hoạch, làm cơ sở để triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án.

Quan điểm là các công trình xây dựng phải hài hòa về kiến trúc cảnh quan với tổng thể quy hoạch đô thị, đồng bộ về hạ tầng giao thông. Đối với vị trí xây dựng gần khu vực đông dân cư, cần tính toán phương án cụ thể về mật độ xây dựng, số tầng, số căn hộ.... đảm bảo dự án khi đưa vào sử dụng không gây áp lực, quá tải lên hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội hiện có, đồng thời tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi, an toàn, văn minh cho người dân.

Nguyễn Huế