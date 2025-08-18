Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành, hòa lưới điện Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Sáng 18/8, đồng chí Quách Tất Liêm- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành, hòa lưới điện Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Lễ khánh thành, hòa lưới điện Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng được tổ chức trực tuyến, kết nối 22 điểm cầu truyền hình giữa các dự án, công trình khởi công, khánh thành theo chỉ đạo tại Công điện số 129 ngày 7/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian dự kiến sáng thứ Ba, ngày 19/8/2025. Địa điểm tại cao trình 31 cửa gian lắp ráp - Công trường Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng thuộc phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Phương án bấm nút hòa lưới điện tổ máy số 1 sẽ bố trí 9 vị trí trên màn hình tạo hiệu ứng hòa lưới điện Tổ máy số 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành, hòa lưới điện Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Chuẩn bị cho lễ khánh thành, đến nay, các đơn vị liên quan đã hoàn tất việc gửi giấy mời; thực hiện xong công tác trang trí, khánh tiết; xây dựng phương án đón tiếp đại biểu; chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng, công tác thi đua khen thưởng, thực hiện kỹ thuật kết nối cầu truyền hình, chương trình cầu truyền hình trực tiếp và kịch bản chi tiết cho từng nội dung.

Sau khi trực kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành, hòa lưới điện Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh: Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng là Dự án thuộc danh mục các dự án trọng điểm ngành năng lượng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Lễ khánh thành, hòa lưới điện Tổ máy số 1 Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng là sự kiện chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 và Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng. Do đó, công tác chuẩn bị phải bảo đảm chu đáo, trang trọng, an toàn, xứng đáng với tầm vóc sự kiện, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu, rộng trong Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, địa phương nơi diễn ra sự kiện xây dựng phương án điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dự án và lễ khánh thành.

Tổ chức trang trí, khánh tiết nổi bật tại khu vực diễn ra sự kiện, tạo điểm nhấn, không khí hân hoan, phấn khởi trong Nhân dân; chuẩn bị sẵn sàng phương án nếu thời tiết không thuận lợi. Khẩn trương thống nhất lại nội dung kịch bản, triển khai các nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo Lễ khánh thành diễn ra trang trọng, an toàn và ý nghĩa.

Dương Liễu