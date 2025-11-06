Kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025 tại xã Phùng Nguyên

Ngày 6/11, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025 đối với Hội Nông dân xã Phùng Nguyên. Cùng dự có đồng chí Hoàng Xuân Giao - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định phát biểu tại buổi kiểm tra

Hội Nông dân xã Phùng Nguyên hiện có trên 7.700 hội viên, đang sinh hoạt ở 46 chi hội. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng của Hội có nhiều đổi mới với nhiều hình thức phong phú, năm 2025 Hội đã phối hợp tổ chức 48 buổi tuyên truyền cho trên 42.500 lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã thu hút đông đảo sự tham gia của hội viên. Có 3.560 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét, số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt trên 78% so với lượt hộ đăng ký.

Đồng thời, Hội phối hợp xây dựng các tổ tự quản, tổ an ninh Nhân dân, tổ hòa giải ở thôn xóm; phát động phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đoàn công tác tham quan mô hình chăn nuôi, thủy sản tại HTX dịch vụ chăn nuôi Bùi Luận

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và đi vào nền nếp. Hàng năm, Hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra ở các chi hội, xếp loại phong trào đảm bảo khách quan, chính xác.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã đề nghị Hội Nông dân xã Phùng Nguyên làm rõ một số nội dung: Việc nhân rộng các loại hình Câu lạc bộ nông dân; ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Hội; vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể...

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định ghi nhận kết quả đạt được khá toàn diện và rõ nét trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2025 của Hội Nông dân xã Phùng Nguyên.

Đoàn công tác tham quan mô hình sản xuất, chế biến rau tại HTX rau an toàn Tứ Xã

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cán bộ Hội cần đổi mới tư duy, cách làm để nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm giúp hội viên nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chi hội; bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn, có khả năng vận động hội viên, có kinh nghiệm tổ chức sản xuất kinh doanh; có khả năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy chính quyền về công tác Hội và phong trào nông dân. Phối hợp làm tốt dịch vụ hỗ trợ nông dân, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm tổ chức thực hiện mô hình trình diễn và cung ứng vật tư nông nghiệp cho nông dân; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động ủy thác.

Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác Hội và phong trào nông dân, tạo điều kiện hơn nữa cho Hội trong triển khai các chương trình, mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số.

Trong chương trình, Đoàn tham quan mô hình chăn nuôi, thủy sản tại HTX dịch vụ chăn nuôi Bùi Luận và tham quan mô hình sản xuất, chế biến rau tại HTX rau an toàn Tứ Xã.

Nguyễn Huế