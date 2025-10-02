Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10 tại khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 2/10, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hoàn lưu bão số 10 tại khu vực Vĩnh Phúc và nghe Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo tiến độ triển khai các dự án từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2024 (YAGI) và mưa lũ sau bão. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đang triển khai 5 dự án: Dự án Cải tạo, nâng cấp, xử lý gia cố các vị trí xung yếu trên tuyến đê tả sông Lô và tuyến đê tả, hữu sông Phó Đáy có tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng; Dự án Xử lý sạt lở bờ sông Lô đoạn qua địa phận xã Sông Lô và bờ hữu sông Phó Đáy đoạn qua địa phận xã Tiên Lữ có tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng; Dự án Cải tạo, nâng cấp Cống Dừa tại K4+900 đê tả Sông Lô, địa phận xã Hải Lựu có tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng; Dự án Cải tạo, nâng cấp cống tiêu Triệu Đề tại K10+785 đê hữu sông Phó Đáy, địa phận xã Sơn Đông có tổng mức đầu tư trên 30,5 tỷ đồng; Dự án Cải tạo, nâng cấp cống Đọ đê tả sông Lô, xã Sông Lô có tổng mức đầu tư 9,5 tỷ đồng. Các dự án đang được triển khai gói thầu xây lắp, các gói thầu liên quan và cơ bản, phấn đấu đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa Trạm bơm tiêu Kim Xá.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ, công việc để triển khai các bước tiếp theo. Các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện để có kết quả sớm nhất. Đối với Dự án Cải tạo, nâng cấp cống tiêu Triệu Đề tại K10+785 đê hữu sông Phó Đáy, địa phận xã Sơn Đông, hoàn thiện hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công trình UBND tỉnh trước ngày 8/10/2025; các dự án còn lại trước ngày 6/10/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa Trạm bơm tiêu Triệu Đề.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác đi kiểm tra tình hình xả lũ tại hồ Xạ Hương.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa Trạm bơm tiêu Kim Xá, Trạm bơm tiêu Triệu Đề và tình hình xả lũ tại hồ Xạ Hương.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do mưa bão cũng như các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão, đồng chí Đinh Công Sứ đề nghị: Các sở, ngành, địa phương chủ động khắc phục các sự cố về công trình đê điều, hồ đập thủy lợi, công trình giao thông; xử lý các vị trí bờ, vở sông bị sạt lở; sửa chữa cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng; xây dựng các khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao bị sạt lở, lũ ống, lũ quét. Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo, chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, không chủ quan, lơ là trước thiên tai; nâng cao năng lực ứng phó ở cơ sở. Chủ đầu tư Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc tích cực phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để hoàn thành công tác nghiệm thu và bàn giao, đưa vào khai thác. Các công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi triển khai vận hành cống dưới đê, các trạm bơm tiêu để ngăn lũ và tiêu úng kịp thời.

