Kiểm tra tiến độ Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô

Chiều 24/9, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô (tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô đoạn qua địa phận xã Bình Tuyền

Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô có tổng mức đầu tư 1.800 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 với chiều dài toàn tuyến khoảng 26,7km. Trong đó, đoạn tuyến thuộc đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội dài 9km; đoạn tuyến thuộc tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo dài khoảng 17,7km (1,7km đi trùng với đường hiện hữu). Để thực hiện dự án, dự kiến thu hồi khoảng 133,27 ha đất của 2.703 hộ dân; trong đó có 82 hộ phải tái định cư trên diện tích 2,4ha, bố trí tại 6 khu tái định cư, đồng thời mở rộng thêm 2 khu nghĩa trang Nhân dân.

Đến nay, các địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu 11,1/25km mặt bằng, đạt 44%. Trong đó, phường Xuân Hòa bàn giao 4,1/7,5km; các xã Bình Tuyền, Bình Xuyên 0,3/5km; xã Tam Đảo 5,2/8,5km; xã Đại Đình chưa bàn giao (0/2,2km); xã Tam Dương Bắc 1,5/1,8km. Tại các khu vực được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu huy động thiết bị, vật tư triển khai thi công nền đường, hệ thống thoát nước ngang và các công trình cầu. Đến nay, đã hoàn thiện 6,6km nền đường; 2,2km lớp kết cấu móng; 1,75km thảm bê tông nhựa mặt đường; 16/72 cống thoát nước ngang; thi công xong kết cấu nhịp chính của 7/9 cầu. Hiện, các đơn vị tiếp tục cào bóc lớp hữu cơ và đắp nền hơn 2,3km mới được bàn giao. Giá trị hoàn thành dự án đến nay đạt khoảng 370 tỷ đồng.

Hiện, dự án đang gặp khó khăn ở khâu thủ tục tái định cư, mở rộng nghĩa trang Nhân dân, lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất. Cùng với đó là vướng mắc trong công tác bồi thường đất, tài sản của các hộ dân và một số tổ chức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra thực địa Dự án hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô đoạn qua địa phận phường Xuân Hòa

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho chủ đầu tư. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt giá đất cụ thể, ban hành quy định về các khoản hỗ trợ khác nhằm tạo cơ sở cho tổ chức bồi thường có cơ sở lập, trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.

Đồng thời, yêu cầu các bên liên quan bám sát hiện trường, đôn đốc tiến độ, bố trí thời gian thi công hợp lý; tăng cường giám sát chặt chẽ chất lượng, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Trần Tỉnh