Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại xã Hoàng Cương

Ngày 14/7, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đi thăm và kiểm tra tại xã Hoàng Cương về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh cùng đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại trụ sở UBND xã Hoàng Cương.

Xã Hoàng Cương được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Hoàng Cương, Mạn Lạn và Ninh Dân (thuộc huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cũ). Xã Hoàng Cương có tổng diện tích tự nhiên trên 39km2, dân số gần 28.000 người. Ngay sau khi chính quyền địa phương được kiện toàn, UBND xã đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chức năng, tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và cải cách hành chính.

Qua rà soát, cơ sở vật chất để vận hành hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công xã đạt 14/16 tiêu chí theo Nghị quyết 57/NQ-TW, đảm bảo việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu của người dân. Tính đến ngày 11/7, Trung tâm đã tiếp đón gần 400 lượt công dân đến giao dịch, tiếp nhận 260 hồ sơ và 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; không có phản ánh, kiến nghị của công dân về thái độ phục vụ hoặc kết quả giải quyết.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, xã còn gặp một số khó khăn, đề nghị tỉnh quan tâm, tháo gỡ như: Bố trí kinh phí nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị hệ thống máy móc đồng bộ, phục vụ công tác chuyên môn; sớm cấp chữ ký số, tài khoản chứng thư chữ ký số cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ; đầu tư, nâng cấp các tuyến đường kết nối, thuận tiện giao thông, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cấp một số công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai trên địa bàn...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo của xã và ý kiến của các sở, ngành, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận sự nỗ lực của xã Hoàng Cương trong chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền, duy trì liên tục hoạt động của bộ máy, không để gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp mô hình tổ chức chính quyền mới.

Thời gian tới, xã cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đặc biệt chú trọng công tác xây dựng văn kiện trình Đại hội, các chỉ tiêu, kế hoạch, định hướng đưa ra cần phù hợp, sát thực tế. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, bảo đảm vận hành chính quyền 2 cấp thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, bảo đảm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác giáo dục đào tạo; chủ động nắm tình hình, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để bức xúc, tạo điểm nóng trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, vướng mắc của xã, đồng chí giao các sở, ngành liên quan tổng hợp, phối hợp xem xét, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyễn Huế