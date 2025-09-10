Kiểm tra tình hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại xã Khả Cửu

Ngày 10/9, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đi thăm và kiểm tra tại xã Khả Cửu về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Khả Cửu là xã miền núi đặc biệt khó khăn được hợp nhất từ 3 xã của huyện Thanh Sơn cũ (gồm các xã: Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu) với tổng diện tích đất tự nhiên của xã gần 148,5ha, dân số hơn 12.300 người. Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã còn cao trên 37%... Địa bàn có trên trên 94% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; trong đó, chủ yếu là dân tộc Mường.

Ngay sau khi chính quyền địa phương được kiện toàn, UBND xã đã chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chức năng, tập trung ổn định tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và cải cách hành chính.

Hiện xã đang sử dụng cả 3 trụ sở của các đơn vị xã cũ trước sáp nhập; trong đó, trụ sở chính của Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ xã được đặt tại trụ sở xã Khả Cửu cũ. Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã thành lập và đi vào hoạt động đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân theo hướng nhanh gọn, thuận tiện. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được duy trì thường xuyên, thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Từ ngày 1/7 đến nay, bộ phận đã nhận tổng số 655 hồ sơ, trong đó, 403 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Toàn bộ hồ sơ đã được giải quyết đúng, trước hạn. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã kiện toàn tổ chức, bộ máy sau sáp nhập; ban hành các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định...

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động xã còn gặp một số khó khăn, đề nghị tỉnh quan tâm, tháo gỡ như: Quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp, sửa chữa, mở rộng, mở mới một số tuyến đường giao thông kết nối xã, khu, xóm... để phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị hệ thống máy móc đồng bộ, phục vụ công tác chuyên môn.

Về tổ chức bộ máy, xã kiến nghị sớm xem xét bổ sung biên chế khối Đảng, chính quyền theo đề án của tỉnh; bố trí, sắp xếp, có phương án điều chuyển công chức chuyên môn đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ công việc; quan tâm hỗ trợ kinh phí đi lại và lưu trú cho cán bộ sau sáp nhập xã...

Sau khi nghe báo cáo của xã và ý kiến của các đồng chí trong đoàn công tác, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận sự nỗ lực của xã Khả Cửu trong chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, phân quyền, duy trì liên tục hoạt động của bộ máy, không để gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp mô hình tổ chức chính quyền mới.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, xã tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả. Xã nhanh chóng tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030.

Đặc biệt chú trọng thực hiện các khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao đời sống của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn gắn với việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá tri văn hóa đặc sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, rà soát, đánh giá hiệu quả, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc việc thực hiện những cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đang được thực hiện trên địa bàn, kịp thời đề xuất, kiến nghị phương án tháo gỡ...

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; bảo đảm công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, công tác giáo dục đào tạo; chủ động nắm tình hình, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện nghiêm việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để bức xúc, tạo điểm nóng trên địa bàn...

MTTQ khắc phục khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tốt vai trò của các tố chức thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của xã. Triển khai hướng dẫn công tác MTTQ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần I, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam...

Đối với các kiến nghị, vướng mắc của xã, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh giao các sở, ngành liên quan tổng hợp, phối hợp xem xét, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Đức Hinh cùng đoàn công tác đã kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và Dự án đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở xóm Chuôi.

