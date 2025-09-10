Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh và công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Ngày 10/9, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh và công tác chuẩn bị một số nội dung phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc kiểm tra thực tế tại Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Cùng tham gia có đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư được khởi công ngày 29/4/2022, xây dựng tại khu vực Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì với tổng mức đầu tư gần 426 tỷ đồng, công trình có quy mô 1.000 chỗ ngồi. Các hạng mục phụ trợ tạo cảnh quan chung cho công trình; các giải pháp kỹ thuật, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy... đồng bộ theo cấp công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra thực tế tại Nhà văn hóa Nghệ thuật tỉnh

Sau khi kiểm tra thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án và nghe chủ đầu tư, các nhà thầu báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan đã khắc phục khó khăn, làm việc không kể ngày đêm để hoàn thành các hạng mục cần thiết, kịp khánh thành vào dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhà Văn hóa nghệ thuật là công trình trọng điểm của tỉnh, đây cũng là địa điểm được chọn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 29-30/9/2025. Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, do đó chủ đầu tư cần chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành toàn bộ công trình, đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ cho sự kiện chính trị quan trọng này.

Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương phát biểu tại buổi làm việc

Đối với các hạng mục trong nhà hoàn thành muộn nhất ngày 15/9, các hạng mục ngoài Nhà Văn hóa phải hoàn thành trước ngày 18/9 và bàn giao tổng thể ngày 20/9, trong đó cần lưu ý bổ sung hệ thống chiếu sáng, đèn hắt xung quanh tòa nhà đảm bảo tính thẩm mỹ, làm nổi bật công trình. Đối với hệ thống điện, yêu cầu chủ đầu tư cử cán bộ đầu mối để chỉ đạo các nhà thầu, phối hợp chặt chẽ với Điện lực Phú Thọ hoàn thiện các hạng mục theo đúng yêu cầu và vận hành an toàn.

Về phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC), đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng, đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong tổ chức thị sát, kiểm tra, thực tế tại hiện trường theo hình thức cuốn chiếu, toàn bộ hồ sơ PCCC của công trình phải xong trước 20/9 để phục vụ công tác cấp phép.

Đại diện lãnh đạo phường Việt Trì phát biểu ý kiến

Đề nghị Công an tỉnh hướng dẫn, tư vấn, tạo điều kiện tối đa cho chủ đầu tư và nhà thầu trong triển khai các hạng mục PCCC. Phường Việt Trì chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh, an ninh trật tự, quản lý tốt tình trạng bán hàng rong quanh khu vực Nhà Văn hóa nghệ thuật, đảm bảo mỹ quan khu vực tổ chức Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể về một số nội dung liên quan đến không gian triển lãm, tuyên truyền trực quan tại khu vực Quảng trường Hùng Vương...

Phương Thanh