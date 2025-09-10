Đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải

Tối 10/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 27 điểm cầu các tỉnh, thành phố có các dự án giao thông trọng điểm đi qua.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại Phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ đã giao 33 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng thời hạn và 21 nhiệm vụ đang tích cực triển khai.

Trên cả nước đã có 2.476km đường bộ cao tốc, tăng thêm 208km so với thời điểm tháng 4/2025. Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 733km còn lại thuộc 22 dự án/dự án thành phần để đạt mục tiêu 3.000km đường cao tốc trong năm nay. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án được các địa phương tổ chức triển khai theo nguyên tắc đồng thời, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó, trong đó dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn qua tỉnh Phú Thọ) tiến độ GPMB đạt 90%.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện các dự án còn một số khó khăn như: Còn một phần diện tích mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành theo tiến độ đề ra; một số dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 khối lượng còn lại lớn; có dự án chưa xác định đủ nguồn vật liệu cho thi công...

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng kế hoạch thi công hợp lý, khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án; tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công; kịp thời nghiệm thu, thanh toán, đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch đề ra. Đồng thời khẩn trương xác định nguồn cung vật liệu xây dựng, đáp ứng đủ trữ lượng và công suất khai thác vật liệu để phục vụ thi công các dự án. Quá trình thực hiện, những vấn đề phát sinh phải được xử lý ngay, thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó xử lý, không đùn đẩy, né tránh, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Các địa phương cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại của các dự án.

Thủ tướng Chính phủ cũng cho ý kiến cụ thể đối với một số dự án và giao Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực trong theo dõi, thanh tra, kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình.

Nguyễn Huế