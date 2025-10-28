Kỳ họp chuyên đề thứ Ba - HĐND tỉnh khóa XIX: Thảo luận và thông qua 28 nghị quyết

Trong chương trình làm việc ngày 28/10, Kỳ họp chuyên đề thứ Ba - HĐND tỉnh khóa XIX đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình, báo cáo và thông qua các nghị quyết quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy phát biểu tại kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, đặc biệt là vai trò quan trọng của HĐND và UBND tỉnh. Đồng chí yêu cầu chính quyền các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được xác định trong các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh.

Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành gắn với xây dựng nền hành chính hiện đại, chính quyền kiến tạo, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2025 đã xác định; thi công, giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định...

Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, quy định của pháp luật, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Mục tiêu đến tháng 1 năm 2026, hoàn thành việc ban hành hệ thống văn bản về cơ chế, chính sách để thực hiện thống nhất, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết sau khi ban hành, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để góp phần cải thiên môi trường đầu tư kinh doanh; rà soát lại tổng thể quy hoạch của tỉnh Phú Thọ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo rà soát những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, cơ chế, chính sách về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi...

UBND tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị xây dựng Kế hoạch cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; rà soát các nguồn lực, các hạng mục công trình cần thiết, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình dự án trọng điểm, kết nối, liên vùng tạo hạ tầng kinh tế kỹ thuật, tạo không gian phát triển mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung nguồn lực, đảm bảo nguồn thu cho năm 2026. Vì nếu không đảm bảo nguồn thu thì sẽ rất khó thực hiện các mục tiêu, các nhiệm vụ trong phát triển kinnh tế xã hội. Ngay từ bây giờ, phải rà soát tổng thể, không để lãng phí tài sản công, các vị trí đất đai có giá trị, không để lãng phí nguồn lực.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của từng đại biểu, HĐND tỉnh sẽ có những quyết nghị quan trọng theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới; sớm đưa Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc dân tộc.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe UBND tỉnh trình bày tờ trình về các nội dung, trong đó 4 tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế; nhóm 13 tờ trình về lĩnh vực giáo dục đào tạo, nội vụ, quân sự quốc phòng; nhóm 7 tờ trình về tư pháp, công thương, khoa học công nghệ. Các đại biểu cũng nghe Thường trực HĐND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trình bày các tờ trình tại kỳ họp

Thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu thống nhất cao với các nội dung trình tại Kỳ họp. Các đại biểu khẳng định các nội dung trình tại Kỳ họp là hết sức quan trọng nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ cho công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chế độ chính sách và an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tế mới.

Các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết; tích cực, chủ động phát biểu ý kiến tâm huyết, khách quan, sâu sắc để thống nhất thông qua các nghị quyết đảm bảo chất lượng, đúng quy định và có tính khả thi cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua 28 Nghị quyết.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: trên cương vị mới, sẽ cùng với các đồng chí Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh nỗ lực phấn đấu hết mình, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đoàn kết thống nhất, sâu sát cơ sở và gắn bó với cử tri; lựa chọn và đưa ra HĐND tỉnh thảo luận và quyết định những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đòi hỏi.

Đồng chí Bùi Đức Hinh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh, đồng chí trân trọng cảm ơn và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh tiền nhiệm, đặc biệt là sự đóng góp của đồng chí Bùi Văn Quang–Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; với cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh đã cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, trách nhiệm, tập trung đổi mới phương thức hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của HĐND, kịp thời ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng ngay sau khi tỉnh ta sáp nhập, phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và các địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Các đồng chí chủ tọa kỳ họp chuyên đề thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp chuyên đề lần này, HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua 28 nghị quyết để kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đây là những nghị quyết rất quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của tỉnh trong việc hoàn thiện và thực hiện thống nhất cơ chế, chính sách sau hợp nhất tỉnh; đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập; nguồn lực cho các chương trình, dự án được triển khai đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội; đồng thời nâng cao tính chủ động, tự chủ cho các cấp chính quyền trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, nhằm sớm đưa chính sách vào thực tiễn cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và Nhân dân để được biết, theo dõi, giám sát và thực hiện.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hai cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chỉ đạo, triển khai, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác bầu cử theo quy định; đảm bảo tính chủ động, kịp thời và thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thu Hà