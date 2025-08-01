Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo

Ngày 1/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo (2/8/1955 - 2/8/2025).

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng lẵng hoa chúc mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương tặng lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 2/8/1955, Thủ tướng Chính phủ đã ra Nghị định số 566/NĐ-CP thành lập Ban Tôn giáo - một đơn vị trong Ban Nội chính Chính phủ và trực thuộc Thủ tướng phủ (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay) để “nghiên cứu kế hoạch thi hành những chủ trương, chính sách của Chính phủ về vấn đề tôn giáo và liên hệ với các tổ chức tôn giáo”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ngày 27/5/2005, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc lấy ngày 2/8 hằng năm là “Ngày truyền thống Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo”. Đây là dịp để cán bộ, công chức và người lao động làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo cùng nhau ôn lại những truyền thống vẻ vang của toàn ngành.

Trải qua 70 năm thành lập và phát triển, đến nay, ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo đã không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể và sở, ban, ngành liên quan. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, từ khi còn là địa bàn của 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước hợp nhất đến tỉnh Phú Thọ hiện nay, Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Được uỷ quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Công Luận - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Sở Dân tộc và Tôn giáo đã bám sát nhiệm vụ được giao và tình hình diễn biến trong sinh hoạt, hoạt động của tổ chức, cá nhân các tôn giáo trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trao đổi, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kịp thời động viên, thăm hỏi chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp lễ trọng, lễ thường niên, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, động viên chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của tổ chức tôn giáo cấp trên. Nhờ đó, nhiều vấn đề tôn giáo đã được giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước về tôn giáo và cán bộ, công chức, người lao động trong ngành qua các thời kỳ. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng và cảm ơn các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo đã luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc; gương mẫu, tích cực thực hiện tốt thực hiện tốt phương châm “tốt đời - đẹp đạo”, nghĩa vụ công dân, tham gia bảo vệ Tổ quốc, kiến thiết đất nước, phát huy giá trị đạo đức các tôn giáo, xây dựng nếp sống văn minh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển phồn vinh.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ nhấn mạnh: Vai trò của Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo rất quan trọng và sẽ ngày càng quan trọng. Nhiệm vụ đặt ra đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tôn giáo phải đi sâu, đi sát, đồng hành, đồng cảm với từng niềm vui, nỗi khó của đồng bào các tôn giáo và tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.

Trong thời gian tới, cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo đến lãnh đạo các cấp, các ngành, nhất là cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở và chức sắc, chức việc các tôn giáo, người thực hành tín ngưỡng, người chuyên hoạt động tín ngưỡng nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong giải quyết công việc liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị: Cơ quan chuyên môn tham mưu quản lý tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh phải thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt và giải quyết kịp thời nhu cầu sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của đồng bào có đạo và người có tín ngưỡng; tăng cường mối quan hệ gần gũi, gắn bó với người đứng đầu các tổ chức tôn giáo để phối hợp hướng dẫn chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với sự lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, ngăn chặn các đối tượng lôi kéo Nhân dân từ bỏ tôn giáo hợp pháp để tham gia các tổ chức đạo lạ hoạt động trái pháp luật. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể ở địa phương trong công tác tôn giáo và giải quyết tốt các vấn đề khiếu nại liên quan đến tôn giáo ngay từ dưới cơ sở.

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo của tỉnh cần tích cực nghiên cứu tham mưu các giải pháp về số hóa dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Quản lý Nhà nước về tôn giáo trong tình hình mới.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và các hình thức khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Lê Hoàng