LADIGI - Marketing Agency tại Việt Nam

Trong kỷ nguyên số, việc xây dựng chiến lược marketing online hiệu quả là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. LADIGI Agency tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp dịch vụ marketing online toàn diện, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mục tiêu và tăng trưởng vượt bậc trên thị trường số.

LADIGI Agency - Dịch vụ marketing online chuyên nghiệp

LADIGI Agency là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ marketing online tại Việt Nam. Với sứ mệnh giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả truyền thông và phát triển bền vững trên nền tảng số. Được xây dựng từ tâm huyết mang đến giải pháp marketing sáng tạo và toàn diện, LADIGI không ngừng nỗ lực trở thành đối tác tin cậy của mọi doanh nghiệp.

Tầm nhìn của LADIGI là trở thành thương hiệu marketing số hàng đầu khu vực, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Bằng việc tích hợp công nghệ hiện đại và đội ngũ giàu kinh nghiệm, LADIGI mong muốn kiến tạo chiến lược marketing hiệu quả. Điều này giúp khách hàng giữ vững vị trí cạnh tranh và phát triển vượt bậc.

Đơn vị cung cấp đa dạng dịch vụ từ thiết kế website, quảng cáo Google, Facebook, Content Marketing, Email Marketing đến các giải pháp đặc thù như dịch vụ SEO từ khóa giúp tối ưu thứ hạng trên công cụ tìm kiếm. Sự kết hợp linh hoạt này mang đến hiệu quả tiếp cận khách hàng mục tiêu, gia tăng doanh số và xây dựng thương hiệu uy tín cho doanh nghiệp.

Các gói dịch vụ tại LADIGI Agency

LADIGI cung cấp dịch vụ Marketing Online tổng thể với những giải pháp toàn diện nhằm đáp ứng từng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp ở mọi giai đoạn phát triển. LADIGI giúp doanh nghiệp tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu, tăng trưởng doanh số, đồng thời xây dựng thương hiệu mạnh mẽ trên thị trường số.

Gói 1: Gói khởi tạo - Dành cho doanh nghiệp mới bắt đầu, bao gồm thiết kế website chuyên nghiệp, tạo Google Maps, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu như avatar, cover nhằm tạo dấu ấn riêng trên môi trường số.

Gói 2: Gói bắt đầu - Tập trung vào việc tiếp cận khách hàng tiềm năng qua các kênh quảng cáo Google Ads và Facebook Ads, giúp doanh nghiệp nhanh chóng được biết đến và gia tăng lượng khách hàng.

Gói 3: Gói mở rộng - Mở rộng phạm vi tiếp cận đa kênh với SEO Website, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads và TikTok Ads, từ đó đa dạng hóa nguồn khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững.

Gói 4: Gói Custom - Là gói dịch vụ tùy chỉnh theo nhu cầu riêng biệt của doanh nghiệp, dựa trên ngành hàng, đối tượng khách hàng và các kênh marketing online phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả chiến dịch.

Mỗi gói dịch vụ tại LADIGI được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và quy mô riêng biệt của doanh nghiệp. Từ giai đoạn khởi tạo đến mở rộng phát triển đa kênh, LADIGI đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing hiệu quả, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên thị trường số.

Vì sao nên chọn LADIGI làm bạn đồng hành?

LADIGI sở hữu đội ngũ chuyên gia marketing chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và luôn cập nhật những xu hướng mới nhất trong ngành marketing số hiện đại. Điều này giúp mỗi chiến dịch được xây dựng dựa trên dữ liệu thực tế và các công nghệ tiên tiến, đảm bảo hiệu quả tối ưu cho khách hàng.

Khách hàng khi hợp tác với LADIGI không chỉ được cung cấp dịch vụ marketing online đa dạng mà còn tận hưởng sự chăm sóc tận tâm, tư vấn chi tiết và đồng hành xuyên suốt quá trình phát triển. LADIGI cam kết minh bạch, rõ ràng trong từng bước triển khai để doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm và tin tưởng.

Ngoài ra, LADIGI không ngừng đổi mới sáng tạo, đưa ra các giải pháp phù hợp với đặc thù từng ngành hàng và nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Sự linh hoạt trong gói dịch vụ và khả năng tùy chỉnh chiến lược marketing giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng và phát triển trong thị trường đầy cạnh tranh.

Ngoài ra, LADIGI tự hào hợp tác thành công với nhiều khách hàng lớn và dự án tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực như: SEO cho Nhựa Duy Tân, VTC Academy, Ana Beauty Academy, dự án content marketing tại profa... Kinh nghiệm từ những dự án này càng khẳng định vị thế và năng lực vượt trội của LADIGI trên thị trường marketing online Việt Nam.

Liên hệ ngay cùng LADIGI Agency

Hãy liên hệ ngay LADIGI Agency để bắt đầu xây dựng thương hiệu số vững mạnh và tiếp cận khách hàng hiệu quả. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn miễn phí và hỗ trợ chiến lược marketing phù hợp nhất. LADIGI chính là đối tác tin cậy đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp bạn qua các dịch vụ marketing online hiệu quả.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO LADIGI

Trụ sở: 1005/42 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp TP.HCM

Văn phòng: 255A Nguyễn Văn Lượng, phường 10, Gò Vấp, TP.HCM

Số điện thoại: 0858 446 611

Email: hello@ladigi.vn

Website: https://ladigi.vn/

GPKD: 0315769046 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 2/7/2019

Thời làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Từ 9h00 - 17h00)