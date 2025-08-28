Lan tỏa hình ảnh “vì Nhân dân phục vụ”

Hưởng ứng đợt cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên chính thức, Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về triển khai cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh. Hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu, Công an các xã, phường trong tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp linh hoạt, trong đó ưu tiên hỗ trợ trực tiếp các đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu.

Đảng bộ xã Kim Bôi có 70 chi, Đảng bộ trực thuộc với 2.186 đảng viên. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc cấp đổi thẻ cho đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ 9/8/2025, lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Ban Xây dựng Đảng, tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từng chi bộ, đồng thời rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm độ chính xác tuyệt đối.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an xã Kim Bôi đã hoàn tất cấp đổi thẻ cho các đảng viên đạt tỷ lệ trên 99,91%. Trong đó, có 22 trường hợp đảng viên lão thành, tuổi cao sức yếu được cán bộ Công an xã vận chuyển máy tính, máy chụp ảnh và các dụng cụ cần thiết khác trực tiếp đến tận nhà để hỗ trợ hoàn tất thủ tục cấp đổi thẻ đảng viên.

Công an xã Pà Cò hỗ trợ cấp đổi thẻ đảng viên già yếu trên địa bàn

Đảng viên Bùi Thanh Hin, 83 tuổi, là thương binh, có 59 năm tuổi đảng ở Chi bộ Vó Khang xúc động cho biết: “Do tuổi cao, sức yếu, việc đi lại đối với tôi rất khó khăn. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí Công an xã, tôi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục đổi thẻ đảng viên ngay tại nhà. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức và lực lượng Công an đối với những đảng viên lão thành”.

Với mục tiêu cấp đổi thẻ đảng trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử cho 100% đảng viên trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy phường, Công an phường Thống Nhất đã phối hợp Ban Xây dựng Đảng phường tiến hành rà soát danh sách, trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ các đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, hướng dẫn kê khai thông tin, chụp ảnh, ký xác nhận ngay tại nhà cho 32 đảng viên.

Song song đó, thông tin được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hồ sơ đảng viên điện tử, bảo đảm chính xác, đồng bộ và nhanh chóng. Đồng chí Nguyễn Khánh - Phó Ban Xây dựng Đảng phường Thống Nhất cho biết: Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an, không chỉ hoàn thành 100% tiến độ cấp đổi thẻ đảng viên theo đúng kế hoạch, hoạt động này còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an gần gũi, nhân văn, luôn đặt lợi ích của nhân dân và đảng viên lên hàng đầu, đúng tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin trong nhân dân và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công an phường Thống Nhất phối hợp với Ban Xây dựng Đảng phường trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ đảng viên cao tuổi làm thẻ đảng viên.

Để việc đổi thẻ đảng viên được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đúng Điều lệ đảng và các quy định của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ về các nguyên tắc, thủ tục đổi thẻ, thời gian qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cũng đã chủ động phối hợp Công an các địa phương bố trí nhiều điểm thu nhận hồ sơ, đồng thời thành lập các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc.

Đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 242.860 hồ sơ cho số đảng viên đủ điều kiện trên địa bàn. Toàn bộ quá trình cấp đổi thẻ đảng viên được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sử dụng mã định danh cá nhân để xác thực, đảm bảo quản lý thông tin tập trung, thống nhất, không để xảy ra sai sót. Việc mang dịch vụ đến tận nhà không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh gần gũi, vì Nhân dân phục vụ.

Công an xã Kim Bôi thu nhận hồ sơ cấp thẻ cho đảng viên trên địa bàn xã.

Việc hoàn thành đợt cao điểm cấp đổi thẻ đảng viên lần này không chỉ thể hiện sự chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác của lực lượng Công an mà còn khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng Công an xã, phường trên địa bàn tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số, phục vụ công tác xây dựng Đảng. Qua đó, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, hướng tới xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đinh Thắng