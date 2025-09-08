Quốc phòng - An ninh
Lan tỏa tinh thần chia sẻ, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Cuba

Ngày 8/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên đã phát động chương trình quyên góp ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết sâu sắc với nhân dân Cuba, những người bạn thủy chung, son sắt. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng chương trình vận động “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

Quang cảnh buổi lễ phát động

Với tinh thần “giúp bạn là giúp mình,” và “Việt Nam – Cuba, tình nghĩa keo sơn,” cán bộ và chiến sĩ đã trích một phần tiền lương, phụ cấp của mình để chung tay giúp đất nước Cuba vượt qua những khó khăn hiện tại.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đăng Hanh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên, nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta luôn ghi nhớ tình cảm trong sáng và sự giúp đỡ to lớn mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động quyên góp hôm nay là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ thể hiện nghĩa tình quốc tế cao đẹp, bồi đắp thêm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai quốc gia, đồng thời góp phần giáo dục phẩm chất, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội cho lực lượng vũ trang địa phương trong thời kỳ mới.”

Thượng tá Nguyễn Đăng Hanh, Phó chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 4 – Vĩnh Yên phát biểu tại buổi lễ

Ngay sau lễ phát động, 100% cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ đã tích cực hưởng ứng, quyên góp được gần 23 triệu đồng. Đây không chỉ là một hành động hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình đoàn kết quốc tế trong sáng và truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba

Hoạt động này cũng là minh chứng sinh động cho thấy lực lượng vũ trang địa phương không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng – an ninh mà còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, chung tay xây dựng khối đoàn kết giữa các dân tộc. Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 4 - Vĩnh Yên ngày càng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng vì hòa bình, hữu nghị và sự phát triển bền vững của các dân tộc.

Ngọc Thắng


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Việt nam Cuba Chương trình Tinh thần Đoàn kết Nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Quyên góp Phòng thủ Hội chữ thập đỏ
