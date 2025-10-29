Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ làm việc với Giám đốc Công ty Dansun tại Melbourne, Úc

Chiều 28/10 (giờ địa phương), ngay sau chương trình “Đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nghiệp tại Úc” tại thành phố Melbourne, Đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Phú Thọ do đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ông Daniel Sundararaj - Giám đốc Công ty Dansun.

Ông Daniel Sundararaj – đại diện của Công ty Dansun trao đổi với Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ

Tại buổi làm việc, ông Daniel Sundararaj đã giới thiệu về Công ty Dansun – doanh nghiệp chuyên sản xuất chất cải tạo đất chiết xuất từ cây mía, thân thiện với môi trường, hiện đang được sử dụng rộng rãi tại nhiều nông trại trồng mía và ớt trên khắp nước Úc. Với mong muốn góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững, ông bày tỏ nguyện vọng được giới thiệu sản phẩm của công ty tới người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn gửi lời cảm ơn tới ông Sundararaj vì sự quan tâm và thiện chí đối với thị trường Việt Nam. Phó Chủ tịch đánh giá cao giải pháp cải tạo đất thân thiện với môi trường của Công ty Dansun, đồng thời khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp quốc tế quan tâm đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp xanh, bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của sản phẩm, đồng thời giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch làm đầu mối kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong các thủ tục và hoạt động hợp tác liên quan. Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ hy vọng đây sẽ là một trong những bước đầu tiên mở ra các cơ hội để kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp Úc trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và bảo vệ môi trường, góp phần cụ thể hóa mục tiêu thu hút đầu tư xanh, phát triển bền vững mà tỉnh đang hướng tới.

Lâm Tuyền