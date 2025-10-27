Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ làm việc với Hội doanh nhân Việt Nam tại Úc

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Úc, ngày 27/10 (giờ địa phương), Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ do đồng chí Vũ Việt Văn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc tại Trụ sở của Hội ở Thành phố Melbourne.

Quang cảnh buổi làm việc

Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Sinh - Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Tham dự buổi làm việc, về phía Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc có ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch Hội kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các thành viên Ban Chấp hành, đại diện doanh nghiệp hội viên.

Tại buổi làm việc, ông Trần Bá Phúc đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành và hoạt động của Hội. Thành lập từ đầu năm 2010, đến nay Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc có khoảng 500 hội viên, trong đó khoảng 100 hội viên là doanh nghiệp trong nước. Trong những năm qua, Hội đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Úc, tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và đưa hàng hóa Việt Nam vào các hệ thống siêu thị của Úc và các siêu thị Việt Nam tại Úc.

Đặc biệt, Hội đã góp phần kết nối và đưa trên 200 sản phẩm nông sản, hàng hóa OCOP đặc trưng của các vùng miền Việt Nam đến với người tiêu dùng Úc. Những hoạt động này không chỉ thúc đẩy giá trị xuất khẩu mà còn nâng cao hình ảnh, giá trị thương hiệu hàng Việt trên thị trường quốc tế. Tận dụng hạn ngạch nhập khẩu hàng hóa rất lớn của Úc hiện nay.

Hội trưởng Trần Bá Phúc giới thiệu về các sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp Việt Nam được đưa vào thị trường Úc

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến ông Trần Bá Phúc và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc về sự đón tiếp trọng thị và những nỗ lực của Hội trong việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Úc với các địa phương trong nước. Ông nhấn mạnh, Hội là cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Úc, đồng thời mong muốn Hội hỗ trợ tỉnh Phú Thọ quảng bá tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, danh thắng vùng đất Tổ, đặc biệt, hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản, đặc sản OCOP ra thị trường quốc tế, đặc biệt là một thị trường khó tính như Úc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong bối cảnh Australia đang có nhu cầu mở rộng chuỗi cung ứng, tìm kiếm các đối tác sản xuất và cung ứng từ Việt Nam, Phú Thọ mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc trên các lĩnh vực: đầu tư, thương mại, du lịch, giáo dục và lao động. Đồng thời, tỉnh sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kiều bào, nhà đầu tư Australia đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Phú Thọ.

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc tại Trụ sở của Hội ở Thành phố Melbourne.

Kết thúc buổi làm việc, Đồng chí Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan. Trong đó, giao Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Môi trường kết nối, giới thiệu các sản phẩm tham gia các gian hàng triển lãm giới thiệu sản phẩm nông sản, hàng hóa OCOP của Phú Thọ tại thị trường Úc, đồng thời, phối hợp với Hội hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh sản xuất hàng hóa đúng quy chuẩn, mẫu mã theo yêu cầu của thị trường Úc; giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục, du học và trao đổi học sinh, sinh viên; giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp làm đơn vị đầu mối trong việc kết nối các hoạt động của Hội với tỉnh. Phó Chủ tịch cũng giao các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu, xây dựng chương trình hợp tác cụ thể trong lĩnh vực đầu tư, du lịch, lao động và đổi mới sáng tạo.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, thân tình và hiệu quả, mở ra nhiều triển vọng hợp tác mới giữa tỉnh Phú Thọ và cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Úc, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế – thương mại giữa Việt Nam và Úc ngày càng phát triển bền vững.

Lâm Tuyền