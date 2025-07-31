Lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Ngày 31/7, đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến đến 13 tỉnh, thành phố có hồ chứa lớn về lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự đó đại diện các sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện có 7.326 hồ chứa thủy lợi, thủy điện với tổng dung tích 69 tỷ m3. Trong đó, 6.723 hồ chứa thủy lợi (4 hồ quan trọng đặc biệt, 896 hồ lớn, 1.540 hồ vừa và 4.283 hồ nhỏ), tổng dung tích trữ khoảng 15 tỷ m3, tạo nguồn nước tưới cho 1,1 triệu ha đất nông nghiệp, cấp khoảng 1,5 tỷ m3 nước cho sinh hoạt, công nghiệp; 552 hồ chứa thủy điện (18 hồ quan trọng đặc biệt, 371 hồ lớn, 82 hồ vừa, 81 hồ nhỏ), tổng dung tích trữ khoảng 54 tỷ m3, tổng công suất lắp máy 22.472 MW.

Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước với 4 chương, 35 điều gồm những quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Tuy nhiên, sau hơn 6 năm triển khai, Nghị định đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế và thực tế đã nhiều thay đổi về thể chế, pháp luật, khoa học công nghệ và thực tiễn thiên tai xảy ra gần đây đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sửa đổi, bổ sung nghị định này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì tại điểm cầu Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng, việc quản lý thống nhất hồ, đập trên cả nước còn phân tán, chưa có tính tổng thể, đặt ra nhiều vấn đề về đảm bảo an toàn và rất cần có cơ chế quản lý thống nhất tại các địa phương.

Việc ban hành nghị đinh thay thế nhằm đảm bảo khắc phục một số nội dung quy định chưa phù hợp với thực tiễn. Khắc phục việc chưa thống nhất, chưa đồng bộ với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. Đồng thời ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số trong quản lý an toàn đập, hồ chứa nước bảo đảm an toàn công trình, an toàn vùng hạ du. Phục vụ khai thác đa mục tiêu và sử dụng nước hiệu quả các hồ chứa. Phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và phân cấp, phân định thẩm quyền, cắt giảm thủ tục hành chính lĩnh vực thuỷ lợi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các đơn vị soạn thảo phối hợp, lấy ý kiến của các bộ, ban, ngành, địa phương; căn cứ vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước để hoàn thiện nội dung dự thảo trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến. Giải quyết những vấn đề bất cập, bảo đảm tổng thể, toàn diện và sự thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đức Anh