LCPiano - Tổng kho phân phối đàn piano Japan nhập khẩu chính hãng

Trong thế giới âm nhạc, piano cơ luôn được xem là linh hồn của mọi giai điệu, nơi mà cảm xúc được thăng hoa qua từng phím đàn. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ, LCPiano tự hào là tổng kho phân phối hàng đầu các dòng đàn piano Japan nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam.

Vì sao nên chọn piano cơ Japan?

Piano cơ từ Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một nhạc cụ, mà còn là tác phẩm nghệ thuật được chế tác với sự tỉ mỉ và hoàn hảo. Mỗi cây đàn đều mang trong mình:

Chất lượng âm thanh vượt trội : Âm sắc trong trẻo, sâu lắng với độ cân bằng hoàn hảo giữa các tần số

Độ bền vượt thời gian : Công nghệ sản xuất tiên tiến cùng vật liệu cao cấp đảm bảo tuổi thọ lên đến hàng thập kỷ

Cơ chế phím nhạy bén : Phản hồi chính xác mọi cảm xúc và kỹ thuật của người chơi

Thiết kế tinh tế : Từ những đường nét cổ điển đến hiện đại, phù hợp mọi không gian sống

Các dòng Piano cơ chính mà LCPiano cung cấp:

Piano cơ kawai: https://pianojp.vn/piano-co-kawai/

Piano cơ Yamaha: https://pianojp.vn/piano-co-yamaha/

Grand Piano - Đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc

Trong bộ sưu tập của LCPiano, dòng grand piano chính là những viên ngọc quý nhất. Đây không chỉ là nhạc cụ mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và phong cách:

Đặc điểm nổi bật của grand piano Japan:

Kích thước ấn tượng : Từ baby grand 5'3" đến concert grand 9', mỗi kích cỡ mang một sắc thái âm thanh riêng biệt

Âm lượng mạnh mẽ : Khả năng projection vượt trội, phù hợp cho biểu diễn chuyên nghiệp

Dải động rộng : Từ pianissimo mềm mại đến fortissimo hùng tráng

Thiết kế sang trọng : Làm tăng vẻ đẹp cho mọi không gian, từ phòng khách đến hội trường

Tại sao chọn LCPiano?

Nhập khẩu chính hãng 100% Mỗi cây piano cơ tại LCPiano đều có giấy tờ xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng từ nhà sản xuất. Showroom trưng bày lớn nhất Hơn 500m2 không gian trưng bày với đầy đủ các dòng từ upright piano đến grand piano cao cấp. Đội ngũ chuyên gia tư vấn Các chuyên gia âm nhạc với nhiều năm kinh nghiệm sẽ tư vấn chi tiết, giúp khách hàng chọn lựa được cây đàn phù hợp nhất. Dịch vụ hậu mãi toàn diện

Vận chuyển và lắp đặt tận nơi

Bảo hành chính hãng

Dịch vụ tuning và bảo dưỡng định kỳ

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Bộ sưu tập đa dạng tại LCPiano

Piano cơ Upright

Dòng piano cơ đứng với thiết kế tiết kiệm không gian nhưng vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh tuyệt vời. Phù hợp cho gia đình, phòng tập, và studio nhỏ.

Grand Piano cao cấp

Từ baby grand đến concert grand, mỗi cây grand piano là một tác phẩm nghệ thuật, mang đến trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao cho nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Piano cơ cũ tuyển chọn

Những cây đàn vintage được tuyển chọn kỹ lưỡng, phục hồi bởi thợ lành nghề, mang đến âm sắc cổ điển đặc trưng với mức giá hợp lý hơn.

Cam kết chất lượng

LCPiano hiểu rằng việc chọn mua một cây piano cơ hay grand piano không chỉ là một khoản đầu tư tài chính mà còn là quyết định ảnh hưởng đến hành trình âm nhạc của cả gia đình. Vì vậy, chúng tôi cam kết:

100% hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín Nhật Bản

Giá cả minh bạch , không phát sinh chi phí ẩn

Bảo hành dài hạn theo tiêu chuẩn quốc tế

Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất

Đổi trả trong 30 ngày nếu không hài lòng

Liên hệ LCPiano ngay hôm nay

Hãy đến với LCPiano để khám phá thế giới piano cơ và grand piano Japan đẳng cấp. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng tư vấn và giúp bạn tìm được người bạn đồng hành âm nhạc hoàn hảo.

Thông tin liên hệ:

LCPIANO - Tổng kho đàn piano Japan nhập khẩu chính hãng

Địa chỉ: 20 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hotline: 098 994 10 80

CSKH: 0338.010.299

Email: lchuong010299@gmail.com

Website: https://pianojp.vn/