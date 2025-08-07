Xã hội
Liệt sĩ Phan Văn Hồi được an táng tại nghĩa trang quê nhà sau 52 năm hy sinh

Ngày 7/8, Đảng uỷ, UBND xã Bản Nguyên cùng gia đình, dòng họ đã tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Văn Hồi về an nghỉ tại nghĩa trang quê nhà sau 52 năm anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đến dự có lãnh đạo Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Văn Hồi được tổ chức trang nghiêm, chu đáo.

Liệt sĩ Phan Văn Hồi sinh năm 1946 trong gia đình thuần nông ở khu 1, xã Bản Nguyên. Năm 20 tuổi, sau khi xây dựng gia đình, ông thoát ly công tác tại Bưu điện thị xã Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phú (cũ). Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, ông đã tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, trực tiếp chiến đấu tại Mặt trận Gia Lai, Tây Nguyên. Trải qua nhiều cuộc chiến cam go, ác liệt, ông đã anh dũng hy sinh ngày 9/1/1973. Sau khi hy sinh, liệt sĩ Phan Văn Hồi đã được quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai.

Nhằm đáp ứng mong mỏi của gia đình liệt sĩ Phan Văn Hồi đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, từ năm 2015, Hội HTGĐLS tỉnh đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tích cực cung cấp thông tin, tư vấn, hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Gia Lai, Tây Nguyên về quê hương. Đến nay, gia đình mới có điều kiện di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê an táng.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Văn Hồi được tổ chức chu đáo, trọng thể, trang nghiêm, đúng quy định trước sự chứng kiến của đông đảo Nhân dân địa phương.

Hồng Nhung


Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Giao ban công tác báo chí tháng 8/2025

Giao ban công tác báo chí tháng 8/2025
2025-08-07 15:01:00

baophutho.vn Ngày 7/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2025; cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình, kết...

Báo động đỏ từ bãi rác Mường Động

Báo động đỏ từ bãi rác Mường Động
2025-08-07 13:33:00

baophutho.vn Bãi rác xóm Cặm Cọ, xã Mường Động (tỉnh Hòa Bình cũ) đang trở thành một điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và đời...

Lời thề trong trái tim người lính

Lời thề trong trái tim người lính
2025-08-07 11:15:00

baophutho.vn Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng đối với những người lính từng tham gia chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, ký ức thời chiến...

