Lũ sông miền Bắc đã qua đỉnh, diện ngập thu hẹp

Vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986, 2024 khoảng 0,8-1 m, lũ các sông ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh đang xuống, riêng sông Cầu tại Bắc Ninh lên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 2h hôm nay, lũ sông Thương tại Cầu Sơn (Bắc Ninh) đã đạt đỉnh trên báo động ba 2,37 m; tại Phủ Lạng Thương vượt lũ năm 1986 là 0,08 m lúc 3h.

Trước đó lúc 3h ngày 8/10, lũ sông Cầu tại Gia Bảy (Thái Nguyên) đạt đỉnh là 29,9 m, vượt lũ lịch sử 1,09 m; sông Thương tại Hữu Lũng (Lạng Sơn) lên mức cao nhất 24,31 m, vượt lũ lịch sử 1,77 m. Lũ sông Trung tại trạm Hữu Lũng (Lạng Sơn) lúc 14h hôm qua lên 23,54 m, vượt mức lịch sử năm 1986 một mét.

Lũ bủa vây xóm làng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn sáng 9/10. Ảnh: Ngọc Thành

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ sông Cầu có khả năng đạt đỉnh, tại trạm Đáp Cầu lên trên báo động ba khoảng 1,3 m. Lũ các sông còn lại sẽ xuống mức báo động hai, ba. Cụ thể, lũ sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương, sông Trung tại trạm Hữu Lũng sẽ xuống báo động ba; lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy xuống báo động hai.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định trời không mưa, song ngập lụt diện rộng ở Thái Nguyên, Bắc Ninh sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới; tại Lạng Sơn 3-4 ngày tới.

10 người chết, 5 người mất tích do lũ cuốn

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết mưa lũ đã làm 10 người chết, 5 mất tích, chủ yếu do lũ cuốn. Lúc cao điểm nhất, tổng số nhà bị ngập gần 223.000, riêng Thái Nguyên 200.000, Bắc Ninh hơn 11.000, Cao Bằng gần 7.300, Lạng Sơn 3.000.

Đến sáng nay, còn khoảng 84.000 nhà ngập, chủ yếu ở Thái Nguyên với hơn 70.000, Bắc Ninh 11.000. Mức độ ngập giảm nhanh. Các phường trung tâm Thái Nguyên, Hữu Lũng ở Lạng Sơn nước đã rút 0,5-1 m, hiện còn ngập 0,5 đến 2 m.

Đường Minh Cầu, trung tâm Thái Nguyên sáng nay nước rút khoảng một mét, nhưng vẫn sâu 1,5 m. Ảnh: Giang Huy

Mưa lũ đã làm khoảng 30.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 2.280 gia súc, 357.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi. Ngành đường sắt dừng chạy tàu tuyến Hà Nội - Đồng Đăng. Nhiều tuyến tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị ngập sâu, chia cắt, gây ách tắc. 217.000 khách hàng đang bị mất điện.

Xuất hiện 76 sự cố đê điều

Theo cơ quan chuyên trách, bão Bualoi, mưa lũ sau bão Bualoi và Matmo đã gây ra 76 sự cố đê điều từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, chủ yếu là tràn, sạt trượt, rò rỉ. Trong đó, Bắc Ninh 22 sự cố, Ninh Bình 21, Thanh Hóa 15. Các địa phương đã xử lý ngay trong giờ đầu 59 sự cố và tiếp tục theo dõi diễn biến 17 sự cố còn lại.

Sự cố được ghi nhận chủ yếu ở ba tuyến đê sông Cầu, Thương, Cà Lồ trên địa bàn Thái Nguyên, Bắc Ninh. Tại Thái Nguyên, chính quyền huy động hàng nghìn người chống tràn 2,15 km đê sông Cầu đoạn chảy qua thành phố cũ với chiều cao hơn 1m, có thời điểm đo được nước sông cao hơn mặt đê 1m. Tuyến đê Hà Châu xảy ra tràn đê tại hai vị trí ở xã Điềm Thụy, tổng chiều dài 430 m.

Người dân phường Kinh Bắc gia cố đê sông Cầu, đêm 8/10. Ảnh: Ngọc Thành

Tại Bắc Ninh, đê hữu Thương xảy ra tràn ở 9 vị trí với chiều dài 2,5 km; đê tả Cầu 5 tràn 5,9 km; đê tả Cà Lồ tràn 250 m. Chính quyền đã xử lý chống tràn bằng đất và bao tải cát. Tuyến đê bao thôn Ngoài, thôn Đụn xã Tiên Lục bị tràn, vỡ hai đoạn khoảng 70 m, chính quyền đã di dời 580 hộ dân.

Bộ Quốc phòng đã điều động 11.130 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 256 phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ do bão Matmo. Bộ Công an huy động 11.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tới Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng hỗ trợ di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

