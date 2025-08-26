Lũ trên sông Bôi lên mức báo động 2, cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng mưa lớn từ cơn bão số 3 và hoàn lưu sau bão, mực nước trên sông Bôi lên nhanh và biến động. Hồi 1 giờ hôm nay (26/8), mực nước tại trạm Hưng Thi ở mức 1.107cm, trên báo động 2 là 7cm. Lúc 7 giờ, mực nước dâng cao lên mức 1.250m, cao hơn báo động 2 là 150cm.

Nước sông Bôi dâng cao, người dân khu vực ven sông, vùng trũng thấp chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Cảnh báo, mực nước sông lên cao có khả năng gây ngập úng các vùng trũng, thấp ven sông tại một số xã trên lưu vực sông: Lạc Thuỷ, An Bình, An Nghĩa, Nật Sơn, Hợp Kim, Kim Bôi, Dũng Tiến. Đồng thời có thể gây sạt lở bờ sông; ảnh hưởng đến các công trình, cơ sở nuôi trồng thủy sản, hoạt động khai thác và tập kết, trung chuyển cát sỏi tại các bãi sông, bờ sông.

Do mưa to với cường độ lớn, tại các vùng trũng thấp nguy cơ cao xảy ra ngập úng với độ sâu ngập từ 0,2 - 0,5m, có nơi cao hơn. Nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, taluy; sụt lún đất tại các khu vực có kết cấu đất kém ổn định.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 2.

Thời điểm đang mưa lũ lớn, các xã, phường trên địa bàn tỉnh có cầu treo, ngầm tràn trên các sông, suối nhỏ cần cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển để đảm bảo an toàn.

Cẩm Lệ