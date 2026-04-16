Lựa chọn các “bài toán lớn” về khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Ngày 16/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ lựa chọn các “bài toán lớn” nhằm đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung giải quyết ngay trong năm 2026.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, việc xác định “bài toán lớn” được thực hiện dựa trên 5 nhóm tiêu chí cốt lõi theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong đó, các nhiệm vụ phải phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương về phát triển kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, phải mang tính cấp thiết, có khả năng giải quyết những vấn đề nổi cộm trong quản lý, điều hành hoặc có tác động lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Trong đợt 1/2026, đến hết ngày 7/4, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiếp nhận 11 đề xuất bài toán lớn từ 7 sở, ngành, đơn vị trong tỉnh. Trong đó, Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia đề xuất 1 nhiệm vụ; Sở Nông nghiệp và Môi trường 4 nhiệm vụ (có 1 nhiệm vụ trùng với đề xuất của Viện); Sở Giáo dục và Đào tạo 3 nhiệm vụ; các đơn vị còn lại gồm: Sở Xây dựng, Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi đơn vị đề xuất 1 nhiệm vụ. Sở Công Thương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có đề xuất trong đợt này.

Qua rà soát, đối chiếu với các tiêu chí, Sở Khoa học và Công nghệ xác định, có 8/11 nhiệm vụ đáp ứng đầy đủ điều kiện để công bố là “bài toán lớn”. Ba nhiệm vụ còn lại không đạt yêu cầu do chủ yếu là nội dung đầu tư máy móc, thiết bị hoặc đã được bố trí kinh phí, không phù hợp triển khai dưới dạng nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị UBND tỉnh ban hành quyết định công bố danh mục các bài toán lớn, làm cơ sở để tổ chức thông báo, mời các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

Tuy nhiên, nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện nguồn lực, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất, trong đợt 1 năm 2026 chỉ lựa chọn, công bố và tổ chức đặt hàng 3 bài toán lớn trọng tâm, gồm: Xây dựng và thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh phát thải thấp gắn với tiêu chuẩn ESG và chuyển đổi số hướng tới Net Zero tại tỉnh Phú Thọ; giám sát, điều hành tăng trưởng 2 con số dựa trên dữ liệu; nền tảng công nghệ số để khai thác phát huy các giá trị văn hóa, du lịch tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ.

Các nhiệm vụ còn lại, dù đủ điều kiện công bố, sẽ được xem xét triển khai trong các đợt tiếp theo khi tỉnh cân đối được nguồn lực và hoàn thiện các chương trình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc khẳng định, việc lựa chọn và triển khai các “bài toán lớn” được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển đổi số trong thời gian tới.

Đồng chí yêu cầu, Sở Khoa học và Công nghệ chủ động làm việc cụ thể với các sở, ngành liên quan để xác định các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách; làm rõ tính cấp thiết của việc triển khai “bài toán lớn”; thống nhất những danh mục đặt hàng cấp quốc gia và cấp tỉnh; hoàn thiện trước ngày 22/4. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ cần nghiên cứu, đề xuất “bài toán lớn” của đơn vị, báo cáo UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về tiến độ, kết quả phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp xã; đồng thời báo cáo tình hình triển khai Dự án nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Cho ý kiến chỉ đạo 2 nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Khoa học và Công nghệ thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp xã, sau đó hướng dẫn các sở, ngành thực hiện, hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Về việc sử dụng kinh phí đầu tư do Bộ Khoa học và Công nghệ phân bổ cho việc mua sắm trang thiết bị và thuê dịch vụ CNTT nâng cấp mở rộng phòng họp trực tuyến; quản lý văn bản điều hành; nâng cấp trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, phường..., Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính thống nhất các hạng mục sử dụng nguồn kinh phí đầu tư công; tham mưu UBND ban hành văn bản chỉ đạo về việc khảo sát trang thiết bị phục vụ chính quyền địa phương hai cấp, ưu tiên bộ phận trực tiếp xử lý văn bản. Trong đó, cần chú trọng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật; đánh giá sát thực trạng hoạt động để xây dựng danh mục đầu tư bảo đảm chính xác, đồng bộ, hiệu quả.

Lê Minh