Lực lượng vũ trang tỉnh chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn mang tính nhân văn sâu sắc. Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thi công, bảo đảm kỹ thuật, góp công xây nhà mới cho hộ dân xã Minh Đài.

Những ngày tháng Tám lịch sử, cùng đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh, chúng tôi về xã Xuân Đài và đã được chứng kiến hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lập lán trại, cùng ăn, cùng ở, không quản nắng, mưa, khẩn trương thi công các hạng mục công trình nhà ở để sớm bàn giao cho các gia đình.

Binh nhất Lê Phan Giang – Đại đội Công binh, Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: Tôi thấy vinh dự, tự hào khi được giao nhiệm vụ giúp các gia đình khó khăn xây nhà mới. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm của mỗi người lính, với mong muốn giúp đỡ những gia đình khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Khắc phục nắng mưa, khó khăn, tôi cùng các đồng đội sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao.

Gần một tháng nay, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh phối hợp với xã Minh Đài trực tiếp thi công, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện 10 ngôi nhà cho các hộ dân ở khu Thang, Cỏi, Lạng với quyết tâm cao nhất để bàn giao ngay trong tháng 8. Là một trong 10 gia đình ở xã Minh Đài được LLVT tỉnh hỗ trợ kỹ thuật thi công, vận chuyển vật liệu, chị Hà Thị Dương phấn khởi chia sẻ: Gia đình tôi phải sống trong căn nhà dột nát từ nhiều năm nhưng không có tiền để sửa chữa, làm mới. Nay được Nhà nước hỗ trợ kinh phí, được bộ đội về xây dựng, giúp đỡ nên tôi rất yên tâm, phấn khởi. Nhìn ngôi nhà mới, khang trang, tôi thấy như trong mơ, rất cảm ơn.

LLVT cùng các đoàn thể khởi công xóa nhà tạm cho gia đình ông Cao Văn Giang, xã Chí Đám.

Còn anh Đặng Văn Sơn ở khu Cỏi, xã Xuân Đài chia sẻ: Được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, căn nhà mới như mong ước của gia đình tôi đã được xây dựng. Sự giúp đỡ của bộ đội đã hỗ trợ ngày công làm cho tiến độ triển khai rất nhanh; từ hôm khai móng đến nay gần một tháng, ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành.

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu hoàn thành xóa hơn 10.800 căn nhà tạm, nhà dột nát, ngay từ đầu năm 2025, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch huy động lực lượng, phối hợp với các đơn vị, địa phương hỗ trợ ngày công cho các gia đình thuộc diện hỗ trợ. Đồng thời triển khai các tổ, đội công tác cơ động tới vùng khó khăn hỗ trợ hàng chục nghìn ngày công với tinh thần “đâu cần bộ đội có, đâu khó có bộ đội”, góp phần cùng tỉnh sớm hoàn thành chương trình.

Trung tá Phạm Minh Đăng – Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện mối đoàn kết quân - dân. Vì vậy, trong quá trình huy động lực lượng tham gia, chúng tôi không những chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thi công bảo đảm tiến độ mà còn luôn giữ hình ảnh đẹp bộ đội Cụ Hồ, vì Nhân dân phục vụ để tiếp tục củng cố lòng tin của Nhân dân với LLVT nói chung và LLVT tỉnh nói riêng.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp người dân an cư mà còn thể hiện sinh động tinh thần vì Nhân dân phục vụ của LLVT. Từng ngôi nhà mới mọc lên là biểu tượng của tình quân - dân, sự đồng hành đầy nghĩa tình của người lính bộ đội Cụ Hồ; được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Huy Thắng