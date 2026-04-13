Manulife nâng cấp văn phòng giao dịch tại Phú Thọ

Bên cạnh nâng cấp không gian giao dịch cho khách hàng, Manulife còn tuyển dụng nhiều vị trí tại Phú Thọ.

Ngày 12/04/2026, Manulife chính thức đưa vào hoạt động văn phòng giao dịch mới tại Phú Thọ với không gian được nâng cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời, tạo môi trường làm việc và đào tạo bài bản cho đội ngũ tư vấn viên.

Tọa lạc trên trục đường chính tại khu vực trung tâm phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ (thành phố Việt Trì cũ), văn phòng mới của Manulife trở thành điểm giao dịch thuận tiện của người dân địa phương và các khu vực lân cận.

Văn phòng Phú Thọ chính thức khai trương và đi vào hoạt động, mang đến không gian phục vụ khách hàng chuyên nghiệp đồng thời tạo môi trường đào tạo bài bản cho tư vấn viên. Ảnh: Nguyên Nguyễn

Tại đây, khách hàng có thể tiếp cận các giải pháp tài chính - bảo hiểm một cách toàn diện, đồng thời được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp các thông tin và thủ tục liên quan đến hợp đồng bảo hiểm. Các quy trình được thiết kế theo hướng rõ ràng, minh bạch, giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm dịch vụ.

Bên cạnh đó, văn phòng Manulife Phú Thọ được thiết kế tối ưu cho công tác đào tạo và huấn luyện, hướng đến nâng cao năng lực cho đội ngũ tư vấn viên. Song song với việc nâng cấp cơ sở vật chất, Manulife cũng đẩy mạnh tuyển dụng nhiều vị trí cho đội ngũ đại lý tại Phú Thọ như giám đốc kinh doanh, tư vấn viên bảo hiểm nhằm xây dựng đội ngũ gắn bó lâu dài và đồng hành cùng khách hàng địa phương.

Khách hàng tại địa phương có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính – bảo hiểm một cách nhanh chóng, thuận tiện. Ảnh: Nguyên Nguyễn

Thông qua các hoạt động này, Manulife mong muốn tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên, để hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng tại Phú Thọ.

Theo đại diện Manulife Việt Nam, văn phòng mới được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu hiện tại, đồng thời sẵn sàng cho sự phát triển dài hạn của thị trường Phú Thọ – một địa phương có tốc độ tăng trưởng tích cực, với nhu cầu bảo vệ và đầu tư tài chính ngày càng cao.