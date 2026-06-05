Máy Chà Sàn Không Quay: 4 Nguyên Nhân, Cách Kiểm Tra và Phòng Tránh Hiệu Quả

Máy chà sàn không quay giữa chừng là sự cố khiến nhiều kỹ thuật viên lúng túng. Hầu hết trường hợp đều xuất phát từ 4 nguyên nhân có thể tự xử lý được nếu biết đúng chỗ.

1. Máy Chà Sàn Không Quay Do Những Nguyên Nhân Nào?

1.1. Chưa Lắp Bàn Chải Hoặc Pad Đúng Kỹ Thuật

Bàn chải hoặc pad lắp sai khớp là nguyên nhân hàng đầu khiến máy chà sàn không quay dù động cơ vẫn chạy. Mỗi dòng máy đơn disc scrubber đều có cơ chế khóa riêng. Nếu bàn chải chưa vào đúng chốt khóa, trục quay sẽ tự do không ăn khớp với đĩa.

Dấu hiệu nhận biết: bạn nghe tiếng động cơ hoạt động nhưng sàn không có ma sát. Bàn chải lắc lư khi chạm tay vào. Trong một số trường hợp, bàn chải bị lỏng do vít giữ mâm chưa siết đủ lực.

Giải pháp: ngắt điện, nhấc đầu máy lên và lắp lại bàn chải theo đúng chiều mũi tên trên thân máy. Kiểm tra chốt khóa bằng cách xoay thử bằng tay trước khi cắm điện lại.

1.2. Dây Curoa Bị Đứt Hoặc Trượt

Dây curoa là bộ phận truyền động từ motor xuống trục bàn chải. Khi dây đứt hoặc trượt khỏi puly, bàn chải lập tức mất lực quay dù motor vẫn vận hành bình thường. Đây là nguyên nhân điển hình trên các dòng máy chà sàn đơn đứng công suất thấp đến trung bình.

Vai trò của dây curoa trong hệ truyền động rất quan trọng. Nó chịu toàn bộ mô-men xoắn từ động cơ. Khi máy chà sàn vận hành trên bề mặt cứng hoặc gặp vật cản bất ngờ, dây curoa phải chịu lực cắt đột ngột.

Cách kiểm tra dây curoa: mở nắp vỏ máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Quan sát trực tiếp dây curoa còn nguyên vẹn không. Nếu dây đứt, bạn sẽ thấy hai đầu cao su rời nhau. Nếu dây trượt, puly quay nhưng dây nằm lệch rãnh.

1.3. Bàn Chải Bị Mòn Quá Mức

Bàn chải mòn đến mức lõi nhựa hoặc lõi kim loại tiếp xúc trực tiếp với sàn sẽ làm tăng ma sát bất thường. Motor phải kéo tải nặng hơn thiết kế. Kết quả là hệ thống bảo vệ quá tải ngắt điện hoặc motor không đủ lực duy trì vòng quay.

Tác động của bàn chải mòn không chỉ là máy chà sàn không quay. Nó còn làm trầy xước bề mặt sàn, đặc biệt với sàn đá mài, sàn nhựa PVC hoặc sàn epoxy.

Khi nào cần thay mới: kiểm tra chiều cao lông chổi còn lại. Nếu lông bàn chải đã xuống dưới 15mm tính từ đế, hãy thay ngay. Không nên chờ đến khi máy hoàn toàn ngừng quay.

1.4. Kẹt Dị Vật Ở Bàn Chải

Tóc, dây nilon, băng keo, vải vụn quấn quanh trục bàn chải là lý do máy chà sàn không quay phổ biến tại các môi trường nhà máy dệt, bếp ăn tập thể và khu vực hành lang bệnh viện. Dị vật quấn chặt tạo thành khối cứng, khóa trục bàn chải hoàn toàn.

Hậu quả nếu tiếp tục vận hành khi bàn chải đã bị kẹt: motor phải kéo tải cực đại trong thời gian dài. Nhiệt độ cuộn dây tăng vọt. Nguy cơ cháy motor hoặc đứt dây curoa rất cao. Một số trường hợp còn gây chập mạch bộ điều khiển điện tử trên máy chà sàn liên hợp chạy pin.

Xử lý: dùng kéo hoặc dao nhỏ cắt bỏ dị vật theo chiều ngược với hướng quay. Không kéo giật mạnh vì có thể làm gãy lông chổi hoặc cong trục.

2. Hướng Dẫn Kiểm Tra Máy Chà Sàn Không Quay Theo Từng Bước

Bước 1: Ngắt Nguồn Điện Đảm Bảo An Toàn

Tắt công tắc chính của máy và rút phích cắm khỏi ổ điện. Với máy chà sàn liên hợp chạy pin ắc quy, ngắt kết nối cáp pin chính. Đặt máy trên bề mặt bằng phẳng, ổn định để không bị lật trong quá trình kiểm tra. Mang găng tay bảo hộ trước khi chạm vào bàn chải hoặc trục quay.

Bước 2: Kiểm Tra Bàn Chải Và Mâm Gắn Pad

Quan sát bàn chải bằng mắt thường trước. Kiểm tra chiều cao lông chổi còn lại. Lắc nhẹ bàn chải để phát hiện lỏng khớp. Kiểm tra mâm gai xem còn đủ gai không. Đồng thời, tìm kiếm dị vật như tóc, nilon hoặc dây vải quấn quanh trục. Gỡ bỏ toàn bộ dị vật trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 3: Kiểm Tra Dây Curoa

Mở nắp vỏ bảo vệ bộ truyền động theo hướng dẫn trong tài liệu kỹ thuật của từng dòng máy. Quan sát dây curoa còn nguyên hay đã đứt. Kiểm tra xem dây có nằm đúng trong rãnh puly không. Dây curoa còn tốt sẽ căng đều và không có vết nứt dọc theo thân dây. Nếu dây bị trượt khỏi puly nhưng vẫn còn nguyên, lắp lại và kiểm tra xem puly có bị mòn rãnh không.

Bước 4: Kiểm Tra Motor Chà

Sau khi đã loại trừ các nguyên nhân cơ học, cắm điện trở lại và bật máy. Quan sát motor có phát ra tiếng vo ve bất thường không. Ngửi có mùi khét của cách điện cháy không. Nếu motor không phát âm thanh gì khi bật công tắc, lỗi có thể nằm ở nguồn điện hoặc mạch điều khiển. Nếu motor vo ve nhưng bàn chải không quay, khả năng cao là tụ điện hoặc vòng bi bị hỏng.

Bước 5: Kiểm Tra Nguồn Điện Hoặc Ắc Quy

Đo điện áp tại ổ cắm bằng đồng hồ vạn năng. Điện áp đầu vào phải nằm trong khoảng 200V đến 240V với máy điện lưới. Điện áp thấp hơn 190V sẽ làm motor không đủ mô-men khởi động. Với máy chạy pin, kiểm tra điện áp ắc quy và tình trạng các cọc đầu nối. Pin phình hoặc điện áp dưới ngưỡng tối thiểu cần thay thế ngay.

Bước 6: Liên Hệ Kỹ Thuật Khi Không Xác Định Được Lỗi

Nếu đã thực hiện đủ năm bước trên mà vẫn không tìm ra nguyên nhân máy chà sàn không quay, đã đến lúc cần kỹ thuật viên chuyên nghiệp. Cố gắng tự sửa các lỗi điện tử hoặc motor mà không có dụng cụ đo lường chuyên dụng có thể làm hỏng thêm mạch điều khiển. Đặng Gia - Trung Tâm Mua Sắm có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ từ xa qua hotline và sửa chữa tại trung tâm bảo hành.

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