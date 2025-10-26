Máy đánh giày Sakura: Hiện đại, Sạch nhanh, Giá tốt

Đẳng cấp của một đôi giày luôn bắt đầu từ sự chăm sóc kỹ lưỡng. Máy đánh giày Sakura chính là giải pháp làm sạch nhanh chóng và chuyên nghiệp, mang lại phong thái tự tin trong mọi bước đi.

1. List điểm đáng giá giúp máy đánh giày Sakura đắt hàng

1.1. Thiết kế hiện đại, mạ vàng sang xịn

Gây ấn tượng mạnh với thiết kế tinh tế được mạ vàng sang trọng. Phù hợp đặt ở sảnh khách sạn, văn phòng cao cấp hay gia đình hiện đại.

Kiểu dáng đẳng cấp giúp giúp chủ sở hữu thể hiện phong cách và gu thẩm mỹ tinh tế.

1.2. Tích hợp chổi cứng - mềm, làm sạch hiệu quả

Hệ thống chổi kép gồm chổi cứng để loại bỏ bụi bẩn bám chặt và chổi mềm để đánh bóng si tự nhiên.

Sự kết hợp hoàn hảo này giúp bề mặt giày luôn sạch sẽ, sáng bóng mà không làm hư hại chất liệu.

1.3. Vận hành tự động, đánh bụi thông minh

Máy đánh giày cảm biến tự động, chỉ cần đưa giày vào là máy sẽ kích hoạt ngay mà không cần thao tác phức tạp.

Cơ chế đánh bụi thông minh giúp xử lý nhanh chóng các vết bẩn, tiết kiệm thời gian tối đa cho người bận rộn.

1.4. Độ bền cao, đa mức giá, dễ lựa chọn

Độ bền vượt trội cho phép máy vận hành ổn định trong thời gian dài mà ít khi hỏng hóc.

Thương hiệu này còn mang đến nhiều phân khúc giá từ tầm trung đến cao cấp để đáp ứng mọi nhu cầu.

2. Top 3 model máy đánh giày Sakura làm sạch nhanh, bền bỉ

2.1. Máy đánh giày Sakura SKR S4

Chất liệu Thép Số chổi 3 Trọng lượng 7kg Kích thước 37 x 21 x 33cm Giá tham khảo 1.350.000 VNĐ

Trang bị tay cầm phía trên máy để tiện nâng lên, hạ xuống hoặc bám chắc khi đánh giày. Thiết kế sang trọng màu vàng bóng phù hợp với mọi không gian.

Không cần bật/tắt liên tục, chỉ cần đưa giày vào là máy sẽ tự vận hành. Đồng thời, cơ chế tự ngắt sau 20-40 giây giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả.

2.2. Máy đánh giày Sakura SKR S1

Chất liệu Gỗ, Inox Số chổi 4 Trọng lượng 22kg Kích thước 53 x 30 x 85cm Giá tham khảo 2.500.000 VNĐ

Model này được chế tạo đặc biệt từ gỗ bọc inox giúp ngăn cản mối mọt xâm nhập. Hoàn toàn không lo rò rỉ điện mà lại dễ vệ sinh, lau chùi và tăng tuổi thọ.

Hộp xi dung tích 150ml thiết kế đầu dạng bi tròn giúp lấy xi tiện lợi mà không cần dùng tay. Bộ 4 chổi chia đều 2 bên hộp xi giúp làm sạch bụi và đánh bóng linh hoạt.

2.3. Máy đánh giày Sakura SKR XD1

Chất liệu Gỗ, Inox Số chổi 4 Trọng lượng 16kg Kích thước 53 x 34 x 92cm Giá tham khảo 4.300.000 VNĐ

Kết cấu dạng hình thang với khu vực đánh giày được khoét sâu để thoải mái thao tác. Cảm biến siêu nhạy, chỉ cần đưa giày về phía chổi là máy sẽ tự động chạy.

Hệ thống 4 chổi xoay vòng đều giúp xử lý bụi bẩn và đánh bóng nhanh chóng. Làm sạch linh hoạt nhiều loại giày từ giày da tới giày vải, giày thể thao,...

3. Đặng Gia - Địa chỉ mua máy đánh giày Sakura uy tín #1

Nhắc đến địa chỉ phân phối máy đánh giày Sakura chính hãng thì Tổng kho Đặng Gia luôn là cái tên được tin tưởng hàng đầu.

Đơn vị cam kết mang đến sản phẩm chất lượng được nhập trực tiếp từ brand với đầy đủ giấy tờ chứng nhận.

Chính sách hậu mãi chu đáo, bảo hành minh bạch cùng mức giá cạnh tranh mang lại trải nghiệm tốt nhất.

Khách hàng muốn tìm hiểu thêm về giá cả và công năng của các mẫu máy đánh giày Sakura thì đừng ngần ngại liên hệ với Đặng Gia để được tư vấn.