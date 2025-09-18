MBH Fitness: Hệ thống setup phòng gym sinh lời tối ưu chi phí

Trong ngành kinh doanh phòng gym, có một sự thật phũ phàng rằng 90% phòng gym mới phải đóng cửa chỉ sau 2 năm hoạt động. Lý do không phải thiếu khách hay thiếu vốn, chỉ vì họ đã setup sai ngay từ đầu. Chúng tôi đã thấy nhiều chủ đầu tư thất bại vì quyết định cảm tính, cũng từng thấy không ít người xây dựng mô hình hiệu quả chỉ từ mặt bằng 50m2.

Điểm khác biệt không nằm ở may mắn, mà ở hệ thống và cách họ triển khai từng bước. Đó là lý do MBH Fitness ra đời, giúp bạn xây dựng một phòng gym sinh lời tối ưu.

MBH Fitness và hệ thống setup phòng gym sinh lời tối ưu

7 bước thiết lập phòng gym sinh lời của MBH Fitness

MBH Fitness không làm việc theo cảm tính. Thay vào đó, chúng tôi tin tưởng và tuân thủ quy trình setup phòng gym 7 bước sinh lời đã được kiểm chứng, để đảm bảo bạn không chỉ mở phòng gym mà còn làm chủ một mô hình kinh doanh thành công.

Bước 1: Khảo sát tâm lý khách hàng

Trước khi bắt tay vào làm, việc đầu tiên là khảo sát kỹ lưỡng thị trường. Chúng tôi sẽ cùng bạn phân tích các đối thủ trong bán kính 3km để nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu và giá của họ. Sau đó, chúng tôi sẽ giúp bạn xác định chân dung khách hàng lý tưởng một cách chi tiết, từ đó dự đoán tiềm năng doanh thu dựa trên mật độ dân số và mức chi tiêu của khu vực.

Bước 2: Định hướng mô hình kinh doanh

Dựa trên kết quả khảo sát, MBH Fitness sẽ cùng bạn lựa chọn mô hình kinh doanh phù hợp nhất, có thể là phòng gym phổ thông, cao cấp, hay phòng tập chuyên biệt như yoga, boxing. Tiếp theo, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể, bao gồm dịch vụ, giá bán, và các gói hội viên, giúp bạn định vị thương hiệu để thu hút đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.

Bước 3: Thiết kế phòng gym đạt chuẩn

Đội ngũ chuyên gia của MBH Fitness sẽ biến ý tưởng của bạn thành bản thiết kế 2D và 3D hoàn chỉnh. Bản thiết kế này không chỉ đẹp mà còn tối ưu hóa không gian, bố trí các khu vực chức năng hợp lý. Chúng tôi cũng sẽ tư vấn về màu sắc, ánh sáng và âm thanh để tạo ra một không gian chuyên nghiệp, truyền cảm hứng cho người tập.

Bước 4: Hỗ trợ thi công và lắp đặt từ a-z

Sau khi có bản vẽ, MBH Fitness sẽ hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình thi công và lắp đặt thiết bị. Bạn sẽ được tư vấn chọn mua các thiết bị gym chất lượng cao, nhập khẩu từ các thương hiệu uy tín, phù hợp với ngân sách. Đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp sẽ lắp đặt và kiểm tra toàn bộ máy móc, đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru trước khi khai trương.

Bước 5: Cung cấp quy trình quản lý, đào tạo nhân sự, vận hành

Một phòng gym muốn bền vững cần có quy trình quản lý hiệu quả. MBH Fitness sẽ chuyển giao cho bạn quy trình vận hành, từ bán hàng, chăm sóc khách hàng đến quản lý hội viên. Chúng tôi cũng hỗ trợ đào tạo nhân sự về kỹ năng chuyên môn và thái độ phục vụ, đồng thời cung cấp phần mềm quản lý để bạn dễ dàng theo dõi doanh thu và lịch trình.

Bước 6: Bảo trì bảo dưỡng định kỳ và hỗ trợ truyền thông, marketing

Để phòng gym hoạt động ổn định, chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ cho tất cả thiết bị. Bên cạnh đó, MBH Fitness sẽ hỗ trợ bạn xây dựng kế hoạch truyền thông và marketing hiệu quả, từ chiến lược ra mắt đến quảng bá trên mạng xã hội, giúp bạn thu hút và giữ chân khách hàng.

Bước 7: Hỗ trợ trọn đời

MBH Fitness cam kết trở thành đối tác đồng hành lâu dài cùng bạn. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành dự án mà còn tiếp tục hỗ trợ, tư vấn trong suốt quá trình vận hành, từ cập nhật thiết bị mới, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh đến xử lý các vấn đề phát sinh.

Thành công trong tầm tay với quy trình 7 bước setup phòng gym kinh doanh

Tiết kiệm chi phí kinh doanh phòng gym cùng dịch vụ cho thuê thiết bị

Thay vì bỏ ra khoản vốn lớn để mua trọn bộ thiết bị, dịch vụ cho thuê thiết bị gym của MBH Fitness là giải pháp giúp bạn tiết kiệm chi phí ban đầu. Đây là lựa chọn thông minh cho những ai muốn mở phòng gym nhưng còn hạn chế về tài chính.

Khi thuê thiết bị, bạn sẽ giảm đáng kể gánh nặng đầu tư ban đầu, từ đó có thể dùng vốn để tập trung vào các hạng mục quan trọng khác như marketing, nhân sự hay cải tạo mặt bằng. Hình thức này cũng mang lại sự linh hoạt, cho phép bạn dễ dàng thay đổi hoặc nâng cấp máy móc để đáp ứng nhu cầu của hội viên mà không phải lo chuyện thanh lý.

MBH Fitness cam kết hỗ trợ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và xử lý nhanh mọi sự cố kỹ thuật. Bạn sẽ yên tâm kinh doanh mà không cần lo lắng về chi phí sửa chữa hay bảo trì máy móc.

Mua thiết bị gym trả góp - Giải pháp tài chính cho người mới kinh doanh

Để giúp các nhà đầu tư vượt qua rào cản về vốn, MBH Fitness giới thiệu giải pháp đột phá: mua thiết bị gym trả góp. Bạn sẽ dễ dàng sở hữu những thiết bị tốt nhất mà không phải lo gánh nặng chi phí ban đầu.

Ưu đãi đặc biệt của chúng tôi là lãi suất 0% trong 6 tháng đầu. Đây là thời gian quan trọng để phòng gym ổn định và tạo doanh thu. Khoản tiết kiệm này giúp bạn tập trung nguồn lực vào vận hành và marketing, thúc đẩy phòng gym phát triển.

Với chính sách “Trả Góp Phòng Gym”, MBH Fitness muốn xóa bỏ khó khăn về tài chính, giúp bạn dễ dàng mở phòng gym thành công hoặc có một lối sống khỏe mạnh hơn.

Chính sách ưu đãi mở phòng gym tại MBH Fitness

