Mệnh lệnh trước ngưỡng cửa Đại hội XIV

Ngày 19/1 tới đây, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc- đây là sự kiện chính trị trọng đại, dấu mốc quan trọng trên con đường xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới; là dịp để tổng kết thực tiễn, định ra chiến lược phát triển cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chống phá tinh vi. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành mệnh lệnh, đòi hỏi sự kiên định, tỉnh táo và đổi mới mạnh mẽ trong phương thức đấu tranh.

Có thể nhận thấy, càng gần đến Đại hội, các đợt “sóng ngầm” tư tưởng càng trở nên dữ dội. Các thế lực thù địch sử dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, “diễn biến hòa bình” với những thủ đoạn tinh vi. Chúng lợi dụng vấn đề nhân sự khi tập trung xuyên tạc công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV, bôi nhọ đời tư cán bộ, gây chia rẽ nội bộ, tạo ra tâm lý hoài nghi trong Nhân dân về sự đoàn kết của Đảng. Cùng với đó, chúng ra sức phủ nhận thành tựu phát triển của đất nước, bất chấp những con số tăng trưởng ấn tượng và vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày càng cao của Việt Nam.

Không dừng lại ở đó, các thế lực phản động, thù địch còn liên tục tuyên truyền “Phi chính trị hóa” quân đội và công an. Đây là một mũi nhọn nguy hiểm nhằm tách rời lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của Đảng, hòng làm suy yếu công cụ bảo vệ chế độ.

Việc lợi dụng không gian mạng với việc tận dụng thuật toán của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI), chúng tạo ra các thông tin giả (deepfake), các hội, nhóm “xã hội dân sự” ảo để lan truyền tư tưởng cực đoan, kích động ly khai và bất tuân dân sự.

Xã Hiền Quan tăng cường tuyên truyền trực quan với nhiều cụm pano, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước những diễn biến hết sức nguy hiểm của các chiêu thức mà thế lực phản động, thù địch đang tìm mọi cách chống phá Đại hội, mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cần tỉnh táo nhận diện để chủ động, khoa học trong đấu tranh.

Trước tiên, cần kiên định nền tảng tư tưởng, coi đây là “cái gốc” của mọi thắng lợi. Bởi, lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng minh: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường. Trước thềm Đại hội XIV, việc bảo vệ nền tảng này phải bắt đầu từ việc khẳng định giá trị khoa học và cách mạng.

Cùng với đó, cần nhận thức rõ việc “xây” và “chống” là hai mặt không thể tách rời. Đặc biệt, trong cuộc chiến này, phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy xây để chống” phải được đặt lên hàng đầu. Theo đó, với “xây” cần đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu của đất nước, những tấm gương người tốt, việc tốt, đảng viên mẫu mực, các phong trào thi đua yêu nước; chủ động “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng. Bởi lẽ, khi Nhân dân có niềm tin sắt đá vào sự lãnh đạo của Đảng thông qua những kết quả thực tế như đời sống được nâng cao, tham nhũng bị đẩy lùi, chủ quyền được giữ vững... thì những lời xuyên tạc sẽ trở nên vô nghĩa. Công tác giáo dục chính trị phải đổi mới mạnh mẽ, tránh khô khan, hình thức, phải làm cho lý luận “thấm” vào hơi thở cuộc sống.

Nhiều cụm pano, áp phích chào mừng Đại hội XIV của Đảng được xã Thanh Sơn lắp đặt tại trung tâm xã, góp phần tạo khí thế tưng bừng chào mừng Đại hội.

Về phía “chống”, cần kiên quyết, chủ động phản bác trực diện, kịp thời các luận điệu sai trái. Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ để quản lý không gian mạng, sử dụng công nghệ để ngăn chặn nguồn tin độc hại. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là nâng cao sức “đề kháng” của mỗi đảng viên và người dân. Mỗi cá nhân cần được trang bị kỹ năng nhận diện tin giả, tư duy phản biện để không trở thành “loa phóng thanh” vô hình cổ vũ, lan tỏa thông tin xấu độc cho các thế lực thù địch.

Trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội, cần đặc biệt đề cao vai trò của người đứng đầu và tính tiên phong của đảng viên. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có ý nghĩa quyết định. Quần chúng nhìn vào hành động của đảng viên để củng cố niềm tin vào Đảng. Một bộ phận cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch khai thác.

Bên cạnh đó, công tác chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) phải được thực hiện ráo riết hơn bao giờ hết. Việc làm trong sạch đội ngũ không chỉ giúp Đảng mạnh lên mà còn là cách bảo vệ nền tảng tư tưởng thuyết phục nhất. Khi Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, mọi âm mưu chia rẽ sẽ thất bại.

Không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc đang diễn ra tưng bừng ở xã miền núi Thượng Long.

Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khẳng định sự chuyển mình về tầm nhìn chiến lược. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lúc này chính là bảo vệ quá trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội. Cần khuyến khích thảo luận, tranh luận khoa học để tìm ra giải pháp tốt nhất cho đất nước, nhưng tuyệt đối không cho phép lợi dụng dân chủ để truyền bá quan điểm sai trái. Sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân từ thực tiễn đã chứng minh luôn là sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi thế lực thù địch.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIV là một cuộc chiến không tiếng súng nhưng vô cùng cam go và quyết liệt, đòi hỏi mỗi đảng viên phải giữ vững “trái tim nóng và cái đầu lạnh”. Chúng ta đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị cho Đại hội với tâm thế tự tin của một dân tộc đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không phải là bảo thủ, mà là sự kế thừa có chọn lọc và phát triển sáng tạo để đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Cần phải thấu triệt quan điểm: Bảo vệ Đảng chính là bảo vệ tương lai của chính chúng ta. Do đó, với sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tin tưởng rằng Đại hội XIV sẽ là một mốc son chói lọi, đập tan mọi âm mưu chống phá, tiếp tục dẫn dắt con tàu Việt Nam đi tới bến bờ phồn vinh, hạnh phúc.

Quốc Hội