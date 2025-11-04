Mexico tăng tốc chuẩn bị World Cup 2026

Chưa đầy 8 tháng trước khi World Cup 2026 khai mạc, Mexico đang dồn lực hoàn thiện hạ tầng, củng cố an ninh, năng lực dịch vụ – du lịch và nâng cao chất lượng tổ chức, qua đó khẳng định quyết tâm trở thành điểm nhấn trong sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ.

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở Mỹ, Canada và Mexico. Ảnh: IT

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, chính quyền thủ đô Mexico City cho biết đang triển khai 30 dự án hạ tầng trọng điểm quanh sân vận động Azteca - nơi diễn ra lễ khai mạc vào ngày 11/6 - với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ peso (khoảng 335 triệu USD). Các hạng mục đầu tư bao gồm nâng cấp giao thông, chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống an ninh – chiếu sáng và xây dựng khu chợ mới cho hơn 750 hộ tiểu thương bị ảnh hưởng bởi quy hoạch khu vực.

Phát biểu về công tác chuẩn bị, Thị trưởng Mexico City Clara Brugada nhấn mạnh: “Chúng tôi không chỉ chuẩn bị cho một sự kiện thể thao, mà còn chuẩn bị để nâng cao diện mạo đô thị, xây dựng hình ảnh Mexico hiện đại, an toàn và thân thiện.” Bà khẳng định tiến độ các công trình đang được “giám sát hằng ngày” nhằm bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn.

Sân vận động Azteca đang được nâng cấp mặt sân cỏ lai, cải thiện diện tích khu VIP và hệ thống tiếp cận, dự kiến nâng công suất phục vụ lên khoảng 87.000 khán giả. Bộ Thể thao Mexico cho biết toàn bộ hạng mục cải tạo phải đáp ứng “tiêu chuẩn kỹ thuật FIFA”, đặc biệt về năng lực đảm bảo an ninh, truyền thông và y tế.

Tại Guadalajara, thủ phủ bang Jalisco, chính quyền địa phương cho biết lượng khách dự kiến trong thời gian diễn ra giải có thể đạt trên 1 triệu lượt, trong đó riêng trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Mexico có thể đón tới 200.000 người. Thành phố đã lên kế hoạch bổ sung 7 khách sạn mới trước giải và phát triển thêm 24 cơ sở lưu trú đến năm 2028 để đáp ứng nhu cầu trong dài hạn.Còn tại Monterrey, thủ phủ bang Nuevo León, chính quyền đang triển khai quỹ đầu tư đặc biệt cho World Cup, tập trung vào mở rộng sân bay quốc tế, cải thiện giao thông kết nối và nâng cấp các khu vực dịch vụ quanh sân vận động BBVA. Trong một cuộc họp báo mới đây, Thống đốc Samuel García khẳng định: “Monterrey sẽ là cửa ngõ đón chào thế giới; chúng tôi coi đây là cơ hội định vị thành phố như trung tâm kinh tế – thể thao hàng đầu khu vực”.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia và học giả cũng đánh giá cao nỗ lực của Mexico. Tiến sĩ Carlos Arce, chuyên gia kinh tế thể thao tại Đại học UNAM, nhận định: “World Cup 2026 có thể tạo hiệu ứng kinh tế lan tỏa nhiều năm, đặc biệt cho du lịch, hậu cần và thương mại dịch vụ. Nếu tận dụng tốt, Mexico có thể đạt mức tăng trưởng doanh thu du lịch từ 10–15% trong năm diễn ra sự kiện.”

Theo nghiên cứu của Deloitte phối hợp Airbnb, chủ nhà tại Mexico có thể thu về hơn 25 triệu USD từ nền tảng lưu trú chia sẻ trong thời gian giải đấu. Cùng với đó, ngành hàng không và vận tải dự kiến tăng công suất từ 8–12%, trong khi ngành dịch vụ ăn uống và giải trí được kỳ vọng tăng doanh thu khoảng 20% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cũng phát sinh thách thức. Nhiều cổ động viên phản ánh hệ thống đăng ký mua vé của FIFA gặp lỗi kỹ thuật, gây khó khăn cho người dùng trong nước. Giới chức Mexico khuyến nghị người hâm mộ “kiên nhẫn và tuân thủ hướng dẫn chính thức”, đồng thời làm việc với FIFA để cải thiện hệ thống.

Giới quan sát cho rằng thành công của Mexico không chỉ nằm ở chất lượng cơ sở vật chất, mà còn ở khả năng bảo đảm an ninh, quản lý dòng khách quốc tế và phát huy giá trị văn hóa cũng như lòng hiếu khách của người dân. Bộ Du lịch nước này cho biết đang triển khai các chương trình đào tạo về ngoại ngữ, dịch vụ và an toàn du khách cho hàng chục nghìn lao động trong ngành.

Lần thứ ba đăng cai World Cup sau các năm 1970 và 1986, Mexico kỳ vọng giải đấu năm 2026 sẽ là “dấu mốc của sự chuyển mình”, vừa thể hiện năng lực tổ chức, vừa tạo nền tảng phát triển bền vững cho du lịch và kinh tế đô thị trong các năm tiếp theo.

Nguồn baotintuc.vn