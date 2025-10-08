Một số kết quả nổi bật trong triển khai chuyển đổi số

{title}
{publish}
{head}
Một số kết quả nổi bật triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, quý III/2025. Trong đó có tập trung về nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thực hiện: Đinh Tú
baophutho.vn Ngày 10/10, Bảo hiểm xã hội cơ sở Hòa Bình đã tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y...
baophutho.vn Ngày 10/10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu tổ chức lễ ra quân tuyên truyền, giải đáp, tư vấn chính sách BHXH,...
baophutho.vn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những chủ trương lớn của Đảng, được đề cập tại văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và...
baophutho.vn Để thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp gắn với chuyển đổi số, thời gian qua, phường Xuân Hòa đã tập trung vào số hóa quy trình,...
baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2025, ngày 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo “Để chuyển đổi số gần dân hơn”....
baophutho.vn Xác định chuyển đổi số nhanh và hiệu quả góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Đảng ủy xã Thanh Ba đã triển...
baophutho.vn Chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS) và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thời gian qua, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất (PP&HC) Lâm...