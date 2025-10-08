Chuyển đổi số
Một số kết quả nổi bật trong triển khai chuyển đổi số

Một số kết quả nổi bật triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, quý III/2025. Trong đó có tập trung về nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

