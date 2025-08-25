“Mưa đỏ” cán mốc 100 tỷ đồng, đạo diễn kêu cứu vì nạn quay lén

Bộ phim về đề tài chiến tranh “Mưa đỏ” đang gây sốt phòng vé, nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim Mưa đỏ cán mốc 100 tỷ đồng lúc 22h ngày 24/8, sau 3 ngày công chiếu.

Thành tích này đưa bộ phim của NSƯT Đặng Thái Huyền vượt qua Địa đạo để trở thành phim chiến tranh đạt 100 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử màn ảnh Việt.

Trước đó, hồi tháng 4, phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mất gần 1 tuần để đạt mốc 100 tỷ đồng.

Một cảnh trong phim “Mưa đỏ” (Ảnh: Galaxy).

Mưa đỏ trở thành hiện tượng ngay khi khởi chiếu chính thức từ 22/8. Cuối tuần qua, phim bán được 843.000 vé trên 12.500 suất chiếu, thu về 82 tỷ đồng. Trung bình mỗi ngày tác phẩm đạt hơn 4.500 suất chiếu trên toàn quốc, tỷ lệ lấp đầy ở mức cao.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại trang web bán vé của các nhà rạp, Mưa đỏ gần như cháy vé mọi cụm rạp và khó có thể đặt được vị trí đẹp.

Bộ phim hiện vượt xa các tác phẩm cùng chiếu như: Thanh gươm diệt quỷ, Shin cậu bé bút chì, Mang mẹ đi bỏ... Chỉ riêng ngày 24/8, phim thu về hơn 32 tỷ đồng, gấp 6 lần Thanh gươm diệt quỷ - bộ phim hoạt hình đang xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng.

Nhiều khán giả và giới chuyên gia nhận định, Mưa đỏ sẽ sớm vượt qua thành tích của Địa đạo (172 tỷ đồng) để trở thành phim chiến tranh ăn khách nhất lịch sử Việt Nam. Có ý kiến dự đoán mốc 200 tỷ đồng là con số doanh thu trong tầm tay của Mưa đỏ.

Phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên gen Z (Ảnh: Galaxy).

Trên mạng xã hội, các bài đăng, hình ảnh về phim Mưa đỏ nhận sự quan tâm lớn từ khán giả. Nhiều người xem nhận định bộ phim hấp dẫn nhờ kịch bản tốt, bối cảnh hoành tráng, câu chuyện xúc động.

Mặc dù vui mừng trước phản ứng tích cực từ người xem, ê-kíp cũng bày tỏ nỗi buồn vì vấn nạn quay lén, rò rỉ hình ảnh, clip về phim.

Ngày 24/8, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền kêu gọi khán giả không tiết lộ nội dung, không chia sẻ những cảnh quan trọng lên mạng xã hội.

"Định không lên tiếng mà lòng buồn và xót xa không thể tả. Công sức của cả ê-kíp chuẩn bị trong nhiều năm trời. 81 ngày đêm lăn lộn, tận hiến... cả máu, mồ hôi, nước mắt đã đổ trên phim trường.

Xin khán giả đi xem phim yêu thương ê-kíp, đừng tiết lộ nội dung, đừng chụp rồi quay những cảnh quan trọng, tung lên mạng tiết lộ hết bộ phim. Mọi người hãy yêu thương, trân trọng công sức của chúng tôi. Xin hãy dừng việc đó lại", nữ đạo diễn chia sẻ trên trang cá nhân.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết thêm, cô đón nhận mọi bình luận khen chê, góp ý về tác phẩm. Nhưng việc nhiều khán giả xem phim, quay và đưa lên mạng xã hội khiến cô “hết sức đau lòng”.

Dưới bài đăng của nghệ sĩ Đặng Thái Huyền, dàn diễn viên Mưa đỏ như Nguyễn Đình Khang (vai Tú), Steven Nguyễn (vai Quang)... cũng để lại bình luận bày tỏ sự chia sẻ tâm tư cùng với đạo diễn.

Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng dựa theo kịch bản của nhà văn Chu Lai, có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn... Phim lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mưa đỏ được gắn nhãn T13 - dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên.

Nguồn dantri.vn