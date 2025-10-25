Mùa lúa chín Miền Đồi - điểm hẹn văn hóa Mường

Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 đã chính thức khai mạc vào sáng 25/10 tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc. Đa dạng các hoạt động văn hóa đặc sắc, mang đậm nét truyền thống dân tộc Mường đã diễn ra để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương. Nghi lễ mừng cơm mới cùng với những tiếng chiêng ngân vàng giữa núi rừng Tây Bắc càng tôn thêm vẻ đẹp hùng vỹ của những thửa ruộng bậc thang đã góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Mường ngày hôm nay.

Hơn 400 ha ruộng bậc thang tại xã Thượng Cốc - điểm nhấn của Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025

Đồi Mâm Xôi diễn ra nghi lễ Mừng cơm mới của người Mường

Thầy mo Bùi Văn Minh thực hiện nghi lễ Mừng cơm mới

Ban tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị cho nghi lễ

Lễ vật cúng đất trời, mời tổ tiên, cảm tạ các vị thần

Giai điệu được ngân vang tại lễ hội

Kiệu thờ vị thần bảo hộ cho nông nghiệp

Trĩu hạt mùa vàng bội thu

Công tác chuẩn bị cho màn trình diễn tấu chiêng

Cô gái Mường giữ nhịp chiêng ngân vàng giữa núi rừng Tây Bắc

Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới tại lễ hội

Đông đảo du khách thập phương hòa mình vào không khí của lễ hội

Nghi lễ rước kiệu tại lễ hội

Các nghi lễ tại lễ hội nhằm gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mường

Người nông dân phấn khởi về vụ mùa bội thu

Phụ nữ mường sàng gạo trong lễ cúng mừng cơm mới

Thành quả của người nông dân vùng cao

Duyên dáng người phụ nữ Mường

Những thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín

Bông lúa chín vàng chờ ngày thu hoạch

Du khách thăm quan các gian hàng sản phẩm OCOP

Có một Miền Đồi thơ mộng như thế

Đức Anh