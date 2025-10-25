Mùa lúa chín Miền Đồi - điểm hẹn văn hóa Mường

{title}
Lễ hội Ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 đã chính thức khai mạc vào sáng 25/10 tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc. Đa dạng các hoạt động văn hóa đặc sắc, mang đậm nét truyền thống dân tộc Mường đã diễn ra để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách thập phương. Nghi lễ mừng cơm mới cùng với những tiếng chiêng ngân vàng giữa núi rừng Tây Bắc càng tôn thêm vẻ đẹp hùng vỹ của những thửa ruộng bậc thang đã góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Mường ngày hôm nay.
Hơn 400 ha ruộng bậc thang tại xã Thượng Cốc - điểm nhấn của Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025
Đồi Mâm Xôi diễn ra nghi lễ Mừng cơm mới của người Mường
Thầy mo Bùi Văn Minh thực hiện nghi lễ Mừng cơm mới
Ban tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị cho nghi lễ
Lễ vật cúng đất trời, mời tổ tiên, cảm tạ các vị thần
Giai điệu được ngân vang tại lễ hội
Kiệu thờ vị thần bảo hộ cho nông nghiệp
Trĩu hạt mùa vàng bội thu
Công tác chuẩn bị cho màn trình diễn tấu chiêng
Cô gái Mường giữ nhịp chiêng ngân vàng giữa núi rừng Tây Bắc
Cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới tại lễ hội
Đông đảo du khách thập phương hòa mình vào không khí của lễ hội
Nghi lễ rước kiệu tại lễ hội
Các nghi lễ tại lễ hội nhằm gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc Mường
Người nông dân phấn khởi về vụ mùa bội thu
Phụ nữ mường sàng gạo trong lễ cúng mừng cơm mới
Thành quả của người nông dân vùng cao
Duyên dáng người phụ nữ Mường
Những thửa ruộng bậc thang vàng óng mùa lúa chín
Bông lúa chín vàng chờ ngày thu hoạch
Du khách thăm quan các gian hàng sản phẩm OCOP
Có một Miền Đồi thơ mộng như thế
Đức Anh
