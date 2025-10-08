Mực nước sông Đà giảm gần 1,2m sau khi Thuỷ điện Hoà Bình đóng 1 cửa xả đáy

Lúc 1 giờ sáng nay 8/10, Thuỷ điện Hoà Bình đã đóng 1 cửa xả đáy theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trước đó, lúc 24 giờ ngày 3/10, Thuỷ điện Hoà Bình đã mở cửa xả đáy thứ 2. Mực nước hạ lưu sông Đà biến đổi theo điều tiết của Thuỷ điện Hoà Bình. Theo đó, với việc đóng 1 cửa xả đáy, mực nước sông tại trạm đo phường Hoà Bình giảm từ 13,82m xuống 12,63m (lúc 7 giờ ngày 8/10), giảm 1,19m.

Mực nước hạ lưu sông Đà biến đổi theo điều tiết của Thuỷ điện Hoà Bình, các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông nắm thông tin để điều chỉnh hoạt động cho phù hợp và đảm bảo an toàn

Mực nước sông lên, xuống có thể ảnh hưởng đến các công trình và hoạt động ven sông. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo để các tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông biết, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; báo cáo các tình huống bất thường về Bộ.

Để ứng phó với mưa lớn, ngày 7/10, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 13/CĐ-UBND về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn hồ, đập thủy lợi...

Giám đốc Sở Công Thương chủ động chỉ đạo theo dõi, quan trắc chặt chẽ các hồ thuỷ điện trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền, kịp thời thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan trong công tác vận hành liên hồ (nếu có) để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du...

Cẩm Lệ