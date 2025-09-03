Nam diễn viên quê Thanh Hóa giảm 15kg, lột xác thành “anh Tạ” trong “Mưa đỏ”

Từ một nam diễn viên ít người biết đến, Phương Nam gây chấn động khi lột xác hoàn toàn trong “Mưa đỏ”. Để hóa thân thành người lính Tạ khắc khổ, anh giảm 15kg, về quê tập lại giọng Thanh Hóa, vượt qua nhiều cảnh quay khắc nghiệt.

Trước khi gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh người lính Tạ trong bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”, diễn viên Phương Nam từng được biết đến nhiều trên mạng xã hội nhờ thân hình săn chắc, gương mặt góc cạnh và phong độ nam tính. Nhưng để nhập vai, anh đã trải qua một hành trình lột xác khắc nghiệt, đánh đổi ngoại hình và cả sức khỏe, để rồi nhận lại sự đồng cảm, yêu thương của khán giả.

Phương Nam trong tạo hình nhân vật Tạ của “Mưa đỏ”

Ngoại hình “gây sốt” trước khi vào vai Tạ

Sinh năm 1993 tại Thanh Hóa, Phương Nam đã có hơn 10 năm sinh sống, làm việc tại Hà Nội sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trên trang cá nhân có hơn 116.000 người theo dõi, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh rắn rỏi, phong độ, cùng hành trình tập luyện thể hình khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Ngoại hình của Phương Nam trước khi vào vai Tạ

Thế nhưng, khi hóa thân vào nhân vật Tạ – tiểu đội trưởng đội 1 tại chiến trường thành cổ Quảng Trị năm 1972 – Nam diễn viên phải thay đổi hoàn toàn. Từ cân nặng 78 kg với thân hình cơ bắp, anh kiên trì giảm 15 kg trong vòng 3 tháng, xuống còn 63 kg. Thân hình săn chắc ngày nào nhường chỗ cho dáng vẻ khẳng khiu, lộ rõ xương sườn, xương ức.

Phương Nam kể rằng ngoài chạy bộ, bơi sông, nhảy dây, anh còn kiên trì leo 39 tầng chung cư mỗi ngày thay vì đi thang máy. Nhờ chế độ cardio liên tục, anh giảm 12 kg chỉ trong hai tháng đầu tiên trước khi hoàn tất hành trình siết cân. Sự hy sinh này giúp anh khắc họa thành công người lính nông dân mộc mạc, khắc khổ, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm chiến đấu.

Anh chia sẻ: “Việc giảm cân không chỉ là thử thách thể lực mà còn là cách để tôi hiểu, cảm nhận rõ hơn tinh thần hy sinh, thiếu thốn của những người lính thời chiến”.

Trước “Mưa đỏ”, Phương Nam từng xuất hiện trong các phim truyền hình như “Nhà mình lạ lắm”, “Tình trạng: Đã ly hôn”, “Đội điều tra số 7” và một số vai điện ảnh, trong đó có Binh Tư trong “Cậu Vàng” hay vai chính Hoàng trong “Tiểu đội hoa hồng” (2023). Tuy nhiên, chính vai Tạ mới giúp anh thật sự thuyết phục được khán giả.

Ban đầu, khi đi casting, Nam bị hội đồng cố vấn từ chối vì ngoại hình mập mạp, trắng trẻo, tóc vuốt bóng bẩy. Tuy nhiên, đạo diễn Đặng Thái Huyền vẫn chọn anh. Anh thừa nhận: “Tôi áp lực vì sợ làm đạo diễn thất vọng và bị ảnh hưởng khi quyết định chọn mình. Tôi cũng sợ mình không thể thoát khỏi Phương Nam để chạm tới anh Tạ”.

Phương Nam nỗ lực giảm 15kg

Để vượt qua, anh nỗ lực giảm 15 kg, leo 39 tầng thang bộ, ngụp lặn trên biển, cuốc đất trồng cây và thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Tất cả chỉ để mang đến một hình ảnh Tạ thô kệch, khắc khổ và chân thực nhất.

“Quá trình casting là một sự ngẫu nhiên. Trước đây, tôi từng tham gia một bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền rồi và chị có nói với tôi về một dự án ‘vu vơ’ nào đó. Đến khi được gọi lên casting thì tôi mới biết đó là vai Tạ trong Mưa đỏ. Sau đó, các chị hẹn tôi vòng 2 thì tôi tăng lên 73kg, béo hơn xíu. Khi ấy, tôi có bị nhận xét là cảm giác chưa nhập vai lắm. Nhưng tôi rất cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền vì đã bảo vệ và tin tưởng tôi”, anh kể.

Trong quá trình quay phim, Nam từng trải qua những cảnh nguy hiểm và khắc nghiệt. Anh kể: “Phim quay vào mùa đông. Nhân vật của tôi có một cảnh vượt sông. Khi bấm máy, chúng tôi đều có các chiến sĩ đặc công nước bơi kèm. Họ nói: ‘Bơi qua đoạn sông này với chúng em rất đơn giản. Nhưng cứ bơi đi bơi lại nhiều lần, thực sự kiệt sức’. Mỗi lần lên bờ, chúng tôi run cầm cập vì lạnh”.

Anh cũng nhớ về cảnh chiến đấu với quả nổ: “Êkíp dặn giữ khoảng cách an toàn và để ý phần mái tôn, cách diễn viên 30 m. Sau khi bom nổ, nó có thể rơi xuống và va vào người. Thế nên hai đứa vừa diễn tâm lý, vừa căn khoảng cách hợp lý. Khi nhìn thấy tấm tôn bay ra xa, chúng tôi mới thở phào”.

Đặc biệt, cảnh Tạ đối mặt với người lính bên kia chiến tuyến đã để lại nhiều xúc động: “Khi chuẩn bị bóp cò, Tạ khựng lại rồi bật khóc vì thấy từ trong túi kẻ địch văng ra bức ảnh gia đình. Tôi đã khóc rất nhiều và nhớ đến ông nội của mình. Nếu trên chiến trường, ông tôi gặp được một người có trái tim nhân hậu như vậy, biết đâu ông đã có thể trở về với bà và chứng kiến các con lớn lên”.

Giữ tiếng quê hương Thanh Hóa trên màn ảnh

Điều khiến Phương Nam cảm thấy gắn bó đặc biệt với nhân vật là bởi nhân duyên với chính gia đình mình. Anh tâm sự: “Ông nội của tôi là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Nam Bộ đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Chính vì vậy, tôi muốn được tham gia Mưa đỏ như một cách tri ân đến ông và những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc”.

Trong gia đình Phương Nam, không chỉ có ông nội là quân nhân mà anh trai cũng đang mang quân hàm Thiếu tá. Nam diễn viên chia sẻ: “Rất vui và tự hào khi tôi có anh trai hiện đang là Thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc nào tôi cũng đi khoe với tất cả mọi người là anh trai mình làm trong quân đội”.

Sinh ra trong gia đình có nhiều mất mát do chiến tranh, anh đặc biệt trân trọng hòa bình: “Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được là một phần của Mưa đỏ, góp phần truyền tải, truyền được những giá trị, thông điệp đẹp đẽ tới trái tim của tất cả mọi người. Tôi hy vọng, thông qua phim, ngoài tôi thì tất cả mọi người biết được rằng để có được nền hòa bình như bây giờ, cha ông ta đã đánh đổi những gì”.

Một chi tiết gây chú ý là nhân vật Tạ nói giọng Thanh Hóa đặc sệt. Trên các diễn đàn, nhiều khán giả nhận xét đây là điểm nhấn khiến nhân vật gần gũi, chân chất.

Phương Nam chia sẻ: “Khi nhận lời tham gia phim, tôi đã phải về quê một tháng để giao tiếp, trò chuyện với họ hàng, tập lại giọng nói. Tôi muốn mỗi câu thoại của Tạ phải mang đúng hơi thở của người Thanh Hóa”.

Ở quê, anh còn cuốc đất, trồng rau, sống như một người nông dân thực thụ. Anh tâm sự: “Khoảng thời gian này, tôi như được quay lại tuổi thơ, lúc bập bẹ tập nói”.

Sau khi “Mưa đỏ” ra mắt, Phương Nam xúc động khi nhận được tình cảm của khán giả: “Nhiều người tràn vào các nền tảng mạng xã hội, livestream của tôi nói: ‘Anh Tạ ơi, anh đừng hy sinh nhé’. Thậm chí khi gặp tôi ở ngoài, khán giả đỏ hoe mắt, khóc nức nở vì gặp được ‘anh Tạ’. Tình yêu của mọi người dành cho anh Tạ cũng chính là phần thưởng lớn nhất dành cho Phương Nam”.

Đến nay, Phương Nam vẫn giữ tạo hình của Tạ để người hâm mộ cảm thấy gần gũi khi gặp gỡ. Anh nói: “Hạnh phúc nhất là được mọi người đón nhận và dành tình cảm cho phim cũng như nhân vật Tạ của tôi”.

Nhìn lại, từ một diễn viên ít người biết đến, vai diễn trong “Mưa đỏ” đã đem lại cho anh sự công nhận và là cơ hội để bày tỏ niềm tự hào với quê hương, gia đình.

Nguồn vov.vn