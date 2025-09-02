Nật Sơn quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân

Xác định việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của y tế cơ sở. Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ tại 4 điểm Trạm Y tế Đú Sáng, Bình Sơn, Hùng Sơn, Xuân Thủy của xã Nật Sơn đã luôn lấy người dân là trung tâm, từ đó nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, thay đổi tinh thần, thái độ phục vụ để nhận được sự hài lòng của người dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân địa phương.

Sau sáp nhập, toàn xã Nật Sơn có 45 viên chức là bác sỹ, y sỹ làm việc tại 4 điểm trạm. Tuy nhiên, tỷ lệ bác sĩ còn ít (6/45 viên chức đạt 13,3%). Tỷ lệ giường bệnh đạt 5,5 giường/1 vạn dân. Công tác tiêm chủng mở rộng luôn được quan tâm thực hiện, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi luôn duy trì hàng năm đạt 100%. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em được quan tâm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng giảm từ 6,15% năm 2020 xuống còn 5,05% năm 2025. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96%.

Nhân viên y tế điểm Trạm y tế Đú Sáng, xã Nật Sơn chăm sóc sức khỏe cho trẻ em

Để nâng cao hiệu quả chăm sóc ban đầu cho Nhân dân, 4 điểm Trạm Y tế xã Nật Sơn đã bám sát các nội dung hoạt động của ngành y tế và tình hình thực tế tại địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng tháng, quý trong năm. Đồng thời, các Trạm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện công tác khám, điều trị bệnh, phòng, chống dịch bệnh, giám sát an toàn thực phẩm, các chương trình y tế.

Trong công tác phòng, chống dịch, các Trạm y tế đã xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch theo từng loại dịch bệnh, như Covid-19, cúm mùa, tiêu chảy cấp... Đồng thời, phân công cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên bám sát địa bàn khu dân cư để giám sát và phát hiện kịp thời những trường hợp nghi mắc hoặc mắc dịch bệnh.

Từ đó, triển khai phương án phòng, chống dịch kịp thời, không để bùng phát dịch. Chương trình Mục tiêu quốc gia về y tế đều được các điểm trạm chú trọng thực hiện. Công tác tiêm chủng mở rộng được nhân viên y tế triển khai nghiêm các quy định về quy trình tiêm chủng đến giám sát phản ứng sau tiêm.

Công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được triển khai đủ 2 lần/năm; hoạt động cân, đo cho trẻ và tổ chức uống vitamin A, tẩy giun được thực hiện đều đặn. Ngoài ra, tại các trạm luôn có nhân viên y tế tư vấn cho người dân cách chăm sóc, thực hành dinh dưỡng, bổ sung các vi chất cho trẻ nhỏ, bà mẹ đang mang thai và cho con bú. Nhờ đó, các trạm luôn đạt mục tiêu đề ra trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế.

Trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn xã Nật Sơn được uống vitamin A đầy đủ

Một trong những cách làm mà các Trạm Y tế trên địa bàn xã Nật Sơn đã quan tâm triển khai chính là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Công tác này được triển khai ở tất cả các nội dung từ khám sức khỏe, tiêm chủng đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em hay vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường...

Hình thức tuyên truyền được trạm y tế phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức đa dạng, phong phú, như tuyên truyền trực tiếp, thông qua tranh ảnh, pano, áp phích, thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ của các hội, đoàn thể. Thông qua các hình thức tuyên truyền, người dân đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về chăm sóc sức khỏe cho bản thân, người thân và cộng đồng.

Các hoạt động khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được duy trì và thực hiện tốt. Bảo đảm người bệnh cấp cứu được khám và sơ cấp cứu kịp thời, không từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất kỳ trường hợp cấp cứu nào.

Các quy trình khám, chữa bệnh thường xuyên được cải tiến; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh như tiếp nhận khám chữa bệnh bằng thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Các Trạm Y tế thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia như, chăm sóc sức khỏe sinh sản, dân số và phát triển, công tác vệ sinh môi trường, công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng....

Do đó, thời gian qua, trên địa bàn xã Nật Sơn không có dịch bệnh xảy ra, không có ca ngộ độc thực phẩm, không có sai sót trong chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được quan tâm.

Người dân trên địa bàn xã Nật Sơn được quan tâm chăm sóc sức khỏe

Bác sỹ Trần Thị Hường, Trạm trưởng điểm Trạm Y tế Đú Sáng, xã Nật Sơn cho biết: Phát huy kết quả đạt được, tập thể cán bộ, nhân viên 4 điểm Trạm Y tế xã Nật Sơn tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2025. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân; kiểm soát tốt dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm; đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, tiếp tục triển khai các kỹ thuật mới trong công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế, các cá nhân tham gia mở các loại hình dịch vụ y tế, tạo điều kiện cho nhân dân có nhiều lựa chọn để chăm sóc sức khỏe.

Đổi mới phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phát triển mạnh ngành y học cổ truyền, khuyến khích sử dụng thuốc nam trong điều trị các loại bệnh thông thường tại gia đình và các điểm trạm y tế. Tiếp tục tổ chức thực hiện theo Bộ tiêu chí tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 của Bộ Y tế, duy trì cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp.

Đinh Thắng