Nếp sống văn minh lan tỏa từ khu dân cư

Thông qua việc thực hiện hiệu quả các quy ước, hương ước và đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, phường Vĩnh Phúc đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng. Từ những việc làm cụ thể, ý thức chấp hành quy định của người dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh ngay từ cơ sở.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa là nhiệm vụ quan trọng gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, thời gian qua, phường Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các quy định của địa phương, phát huy vai trò tự quản và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Ông Nguyễn Trọng Toản - Tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Viết Xuân tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng khu dân cư văn hóa.

Hiện nay, 66/66 tổ dân phố trên địa bàn phường đều xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các nội dung về giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau được người dân tích cực hưởng ứng. Các nghi lễ hiếu, hỷ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy định của địa phương. Đến nay, toàn phường có 18.417/18.755 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 63/66 tổ dân phố được công nhận khu dân cư văn hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh Tuyến, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội phường Vĩnh Phúc cho biết, việc thực hiện hương ước, quy ước đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng. Các tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, thực hiện nếp sống văn minh. Đặc biệt, người dân ngày càng chủ động, tự giác tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Những kết quả đó được thể hiện rõ tại nhiều khu dân cư trên địa bàn phường, trong đó tổ dân phố Trần Phú là một điển hình. Nhiều năm liền giữ vững danh hiệu Khu dân cư văn hóa, tổ dân phố Trần Phú là điểm sáng trong xây dựng đời sống văn hóa. Những tuyến đường sạch đẹp, cảnh quan được chăm sóc thường xuyên, tinh thần đoàn kết, tương trợ giữa các hộ dân được phát huy đã tạo nên diện mạo khu dân cư văn minh, thân thiện. Trong các việc hiếu, hỷ, người dân đều thực hiện theo hướng tiết kiệm, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của địa phương.

Vợ chồng ông Đỗ Việt Chí, tổ dân phố Trần Phú gìn giữ những Giấy khen Gia đình văn hóa như minh chứng cho nhiều năm xây dựng mái ấm hạnh phúc, gương mẫu.

Bà Lê Thị Tú - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Trần Phú chia sẻ, để duy trì danh hiệu Khu dân cư văn hóa, chi bộ và các đoàn thể luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần đoàn kết trong Nhân dân. Điều đáng mừng là người dân đồng thuận, tự giác thực hiện các quy định của địa phương, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng gia đình hạnh phúc và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bà Lê Thị Tú - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Trần Phú (người ngồi ngoài cùng bên trái) phổ biến các quy ước, hương ước, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Không chỉ xây dựng khu dân cư văn hóa, nhiều gia đình trên địa bàn cũng trở thành những hạt nhân tích cực trong phong trào. Gia đình ông Đỗ Việt Chí ở tổ dân phố Trần Phú là một trong những gia đình tiêu biểu của địa phương với gần 20 năm liên tục đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các thành viên trong gia đình luôn hòa thuận, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư.

Ông Đỗ Việt Chí cho rằng, xây dựng gia đình văn hóa bắt đầu từ những việc làm giản dị như ông bà, cha mẹ gương mẫu, con cháu hòa thuận, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Khi mỗi gia đình giữ được nền nếp, biết quan tâm, sẻ chia với hàng xóm, tích cực tham gia các hoạt động chung thì khu dân cư sẽ ngày càng đoàn kết, văn minh hơn.

Cùng với đó, gia đình ông Nguyễn Bá Vinh ở tổ dân phố Nguyễn Viết Xuân nhiều năm liền được công nhận Gia đình văn hóa tiêu biểu. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, ông Vinh còn tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Theo ông Nguyễn Trọng Toản - Tổ trưởng tổ dân phố Nguyễn Viết Xuân, những năm gần đây nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Bà con không chỉ tích cực tham gia các phong trào chung mà còn nâng cao ý thức tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thực hiện tốt nếp sống văn minh.

Người dân tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết và xây dựng nếp sống văn minh.

Từ những việc làm giản dị trong mỗi gia đình, khu dân cư, nếp sống văn minh tiếp tục lan tỏa trên địa bàn phường Vĩnh Phúc. Đó không chỉ là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn là thành quả từ sự đồng lòng, chung sức của Nhân dân.

Với những kết quả đạt được, phường Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nhân rộng những mô hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tiêu biểu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Dương Chung