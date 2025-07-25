Nêu gương sáng trong học tập và làm theo Bác

Với vai trò là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quỹ tín dụng nhân dân (QTDNN) Tứ Trưng (xã Vĩnh Tường), đồng chí Nguyễn Văn Hà luôn khắc ghi và làm theo lời Bác dạy để phục vụ Nhân dân tốt nhất, phát huy huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong mọi hoạt động, phong trào tại đơn vị. Đồng thời, là tấm gương về tinh thần không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên của chi nhánh học tập, noi theo.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Tứ Trưng hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ.

Gắn bó với Quỹ TDND Tứ Trưng ngay từ những ngày đầu thành lập, hơn 30 năm qua, đồng chí Nguyễn Văn Hà luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trải qua các vị trí công tác, từ năm 2005 đến nay đồng chí Hà được tin tưởng giao giữ vị trí Bí thư chi bộ, Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Tứ Trưng. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và sự cạnh tranh của các tổ chức tín dụng, nhờ sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt, sáng tạo của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hà, Quỹ TDND Tứ Trưng đã có những bước phát triển vượt bậc và từng bước khẳng định vị thế. Quỹ đã xây dựng và duy trì được cơ sở khách hàng bền vững; chất lượng các sản phẩm dịch vụ ngày càng nâng lên; các chỉ tiêu kinh doanh hằng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao; huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đảm bảo chất lượng.

Chia sẻ về hoạt đông của Quỹ TDND Tứ Trưng đồng chí Nguyễn Văn Hà cho biết: “Quỹ TDNN Tứ Trưng thành lập từ năm 1993. Những ngày đầu mới thành lập, hoạt động của Quỹ vô cùng khó khăn do cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, người dân chưa hiểu rõ về mô hình hoạt động của của Quỹ nên mỗi cán bộ đều phải nỗ lực hết sức để huy động các thành viên tham gia góp vốn và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ngân hàng nhà nước tỉnh, sự hợp tác, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đoàn kết nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, Quỹ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đứng ở tốp đầu trong hệ thống Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh. Nếu như những ngày đầu mới thành lập, Quỹ TDND Tứ Trưng chỉ có hơn 20 thành viên góp vốn với tổng nguồn vốn khoảng 100 triệu đồng thì đến nay Quỹ có tổng số hơn 1.100 thành viên tham gia góp vốn, tổng vốn điều lệ đạt 8,5 tỷ đồng. Cùng với đó, tổng tiền gửi tại Quỹ đạt hơn 183 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 140 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến nay, Quỹ không có nợ xấu, tăng trưởng tín dụng luôn năm trong tốp 10 của hệ thống Quỹ TDND tỉnh và luôn được xếp hạng A. Hoạt động của Quỹ đã tạo điều kiện để Nhân dân tiếp cận và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, đồng chí Nguyễn Văn Hà xác định vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu đơn vị đóng vai trò tiên quyết, tạo động lực và sức lan tỏa tới mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, đồng chí luôn nỗ lực học hỏi, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần phê và tự phê, là tấm gương sáng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, luôn đi sâu, đi sát, giữ mối liên hệ tốt với chính quyền địa phương, nắm bắt kịp thời các thông tin liên quan đến khách hàng để có phương án tiếp cận huy động vốn hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí luôn luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn, nghiệp vụ cho mỗi cán bộ, đảng viên. Quan tâm thực hiện tốt tác tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập, làm theo. Trong điều hành đơn vị, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, có thi đua khen thưởng rõ ràng, dân chủ, công khai, minh bạch; từ đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất và thúc đẩy mỗi cán bộ, đảng viên thi đua lao động, sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Quỹ Tín dụng nhân dân Tứ Trưng luôn nêu gương sáng trong phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hà chia sẻ thêm: “Tôi luôn khắc ghi và nhắc lại lời Bác dạy “Cán bộ là công bộc của dân” để mỗi cán bộ nhớ rõ phải luôn nêu cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ của Quỹ khi tiếp xúc với khách hàng luôn chỉn chu từ trang phục tới thái độ giao tiếp. Trong công việc luôn nhiệt tình, trách nhiệm, tác phong, sẵn sàng hỗ trợ thành viên, khách hàng làm các thủ tục cần thiết; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động nghiệp vụ để giải quyết nhanh chóng, chính xác các thủ tục cho khách hàng”.

Là một trong những khách hàng thân thiết, gắn bó với Quỹ TDND Tứ Trưng hàng chục năm nay, chia sẻ lý do tin tượng, lựa chọn dịch vụ của Quỹ, chị Nguyễn Thị Phong, Khu 5, xã Vĩnh Phú cho biết:”Gia đình tôi đã gửi tiết kiệm ở Quỹ TDND Tứ Trưng nhiều năm nay. Dù hiện nay một số ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao hơn nhưng tôi vẫn lựa chọn gửi ở đây vì thủ tục nhanh gọn, cán bộ nhiệt tình, chu đáo, tư vấn rõ ràng nên tôi rất tin tưởng và yên tâm khi gửi tiết kiệm ở đây”.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hà, hoạt động kinh doanh của Quỹ luôn đúng quy trình nhưng hết sức linh hoạt, nhanh gọn, tạo được niềm tin với khách hàng. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh, Quỹ luôn, tích cực tham gia ủng hộ các chương trình xã hội, từ thiện của địa phương như: Ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân, tri ân các gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai...

Với những đóng góp, công hiến không ngừng nghỉ, đồng chí đã được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Giấy khen của Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Tường (cũ), Ngân hàng Nhà nước tỉnh; nhiều năm liền được công nhận là chiến sĩ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mai Anh