Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư số 7, xã Dân Chủ

Ngày 2/11, khu dân cư (KDC) số 7, xã Dân Chủ đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 * 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Dự và chung vui với KDC có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tư pháp và xã Dân Chủ.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp tặng hoa chúc mừng khu dân cư số 7

Khu 7, xã Dân Chủ hiện có 164 hộ với 617 nhân khẩu, trong đó hơn 370 người trong độ tuổi lao động, Chi bộ có 13 đồng chí đảng viên. Trong không khí sôi nổi, ấm áp, thắm tình làng nghĩa xóm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu 7 đã cùng đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Năm 2025, Ban công tác Mặt trận KDC đã tích cực tuyên truyền vận động bà con Nhân dân phát triển các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đưa cây, con giống mới năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi. Nhờ nỗ lực trong sản xuất và phát triển dịch vụ, thu nhập bình quân ở khu ước đạt 45 triệu đồng/người/năm, tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2024.

Khu hiện không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm hơn 46%. KDC thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả các tổ chức tự quản, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Các đại biểu tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khu 7

Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng quà chúc mừng khu dân cư

Tại ngày hội, các đại biểu, Nhân dân khu 7 đã ôn lại Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Lãnh đạo xã Dân Chủ tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã.

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và xã Dân Chủ đã tặng quà cho 20 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Nhiều tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng được biểu dương, khen thưởng.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội

Hồng Nhung