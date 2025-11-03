Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xóm Kế, xã Đức Nhàn

Ngày 3/11, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), xóm Kế, xã Đức Nhàn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Đến dự và chung vui có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Sở Tư pháp, Tỉnh Đoàn, xã Đức Nhàn.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Thắng trao quà cho các hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xóm Kế có 75 hộ, 240 nhân khẩu. Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, giao thông kết nối không thuận lợi, địa hình phức tạp, nhưng cán bộ và Nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người tăng dần, đến nay đạt 30 triệu đồng/người; nhiều mô hình kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng cây trồng vật nuôi góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17 hộ, chiếm 23%, hộ cận nghèo giảm còn 12 hộ, chiếm 16%.

Nhân dân xóm Kế vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tiếp tục chuyển biến tích cực, giảm các thủ tục rườm rà, tốn kém. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, vệ sinh phòng dịch được quan tâm. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2025 là 54/74 hộ, chiếm 72%. Xóm Kế tiếp tục giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, xã Đức Nhàn đã tặng quà cho 10 hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa và chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được biểu dương, khen thưởng.

Thúy Hằng